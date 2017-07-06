"Большая двадцатка" в цифрах

"Большая двадцатка" – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения планеты. Подробнее об экономических показателях группы – в инфографике Ria.ru.