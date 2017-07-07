Абэ и Путин договорились, что чартерный рейс на Курилы состоится в сентябре

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Лидеры России и Японии на встрече в Гамбурге договорились, что первый чартерный рейс японцев — бывших жителей южных Курил на острова состоится в сентябре, передает агентство Киодо.

Вопрос о начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. До сих пор существовали только морские пути для посещения бывшими японскими жителями южно-курильских островов. Для расширения обмена и облегчения посещения могил бывшими жителями островов был предложен воздушный путь.

Поездка была назначена на 18 июня. В ходе однодневного визита планировалось посетить Кунашир и Итуруп, его пришлось отложить из-за нелетной погоды. Новые сроки проведения первого авиарейса до визита лидеров еще не назывались.