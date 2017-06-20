В Раде заявили, что благодаря Украине Трамп "войдет в историю"

Президент Украины Петр Порошенко в время выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке, США. 30 сентября 2015. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко в время выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке, США. 30 сентября 2015. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Киев может предложить президенту США Дональду Трампу войти в историю, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Рады, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

По его словам, Трамп – не типичный американский президент, а бизнесмен, у которого есть все.

"Чего у него нет? Что мы можем ему предложить? <…> Мы можем предложить ему войти великим президентом Америки в историю, который первым разрешит замороженный конфликт, в частности Крым, Донбасс, Луганск", — считает украинский депутат.

Логвинский убежден, что в переговорах с Москвой Трампу удастся "разменять карту Украины" и в результате "получить поддержку избирателей и больше симпатии в демократических кругах".

"Я думаю, что этот план не только имеет право на существование, а и может быть реализован в ближайшее время", — заключил парламентарий.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в США, где во вторник встретился с Дональдом Трампом. Комментируя встречу, Порошенко заявил о важности того, что американский президент примет его раньше, чем Владимира Путина. В Москве сочли неуместным "устраивать гонки" и выразили надежду, что Вашингтон даст Киеву "мощный сигнал" о необходимости следования Минским соглашениям.