Трамп на встрече с Порошенко заявил о "вовлеченности" в дела Украины

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник проводит переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, приветствуя украинского лидера в Белом доме, Трамп отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева, сообщили в Белом доме.
Трамп заявил, что "для него большая честь" приветствовать лидера Украины, страны, (в дела которой) "мы очень вовлечены".
На встрече лидеров в Овальном кабинете также присутствовал вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.