В Кремле считают неуместными "гонки" с Порошенко за встречу с Трампом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва не собирается устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Переговоры Дональда Трампа и Петра Порошенко пройдут в Вашингтоне во вторник. Комментируя предстоящую встречу, украинский лидер заявил о важности того, что президент США примет его раньше, чем Путина.

"Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями", — сказал Песков.

По его словам, комментировать возможные контакты между президентами США и Украины должны в Киеве.

"Это не наша забота", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что США пошлют Киеву "мощный сигнал" о необходимости соблюдения минских соглашений.