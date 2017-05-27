Сливы и утечки: как американские спецслужбы превратились в решето

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Великобритания возобновила обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами по расследованию теракта в Манчестере, сообщило агентство Пресс Ассошиэйшн. Произошло это после того, как американские партнеры предоставили британским коллегам новые гарантии соблюдения режима секретности в отношении конфиденциальных данных.

Этому предшествовал скандал, разразившийся накануне, когда сразу же после взрыва в СМИ появились подробности случившегося, причем журналисты ссылались на источники в американских силовых структурах, а газета The New York Times опубликовала фотографии с уликами, обнаруженными на месте теракта. Британские издания тоже распространяли эту информацию — со ссылками на американские медиа.

Телеканал Би-би-си сообщил 25 мая, что официальные лица в Великобритании "были возмущены". Глава МВД Эмбер Радд выразила недовольство утратой контроля над потоками информации, касающимися расследования, мэр Манчестера Энди Бернэм заявил исполняющему обязанности посла США в Великобритании, что подобные утечки "абсолютно неприемлемы" и должны быть немедленно прекращены, а британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала обсудить случившееся с президентом США Дональдом Трампом.

И в Великобритании, и в США было начато расследование того, как конфиденциальная информация, распространение которой способно свести на нет усилия спецслужб, утекла журналистам.

Разведка любит тишину

Террористический акт в Манчестере произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя ИГ*.

Следователи, сыщики, криминалисты по крупицам собирают улики, надеясь, что мельчайшие следы, самая ничтожная на первый взгляд информация помогут им выйти на организаторов теракта. Показания свидетелей и потерпевших, сведения об исполнителе, фрагменты взрывного устройства, кадры с камер видеонаблюдения и многое другое — все это скрупулезно исследуется, чтобы, перебрав десятки, а иногда сотни и даже тысячи вариантов, связать имеющиеся данные с теми, которые есть в распоряжении спецслужб, и в конце концов выйти на злоумышленников.

В этой работе преждевременная огласка данных может сыграть фатальную роль. Узнав, что именно на данный момент известно следователям, преступники могут затаиться, лечь на дно, уничтожить улики. А также — выявить источники информации, коими обычно являются внедренные в потенциальные террористические ячейки агенты спецслужб, и ликвидировать их. Именно по этой причине Эмбер Радд сказала, что британская полиция рассчитывала "контролировать потоки информации", и именно поэтому так были раздосадованы представители спецслужб и официальные лица Соединенного Королевства.

Удар по самолюбию

Демонстративное прекращение британскими спецслужбами обмена информацией с американскими коллегами продлилось лишь около суток и было возобновлено. Это была вынужденная, необходимая, но — не "техническая" мера. Которая, так или иначе, стала своего рода выражением сомнения в достаточном уровне профессионализма американцев — поскольку умение держать язык за зубами, иными словами, соблюдать режим секретности, конфиденциальности, конспирации является его неотъемлемой частью.

Это тем более существенно, что США и Великобритания сотрудничают в области обмена разведданными в рамках разведывательного альянса "Пять глаз", куда кроме них входят еще три англоязычных государства: Австралия, Канада и Новая Зеландия. И приостановка такого обмена — пусть краткосрочная, пусть касающаяся только одного конкретного расследования — не могла не отразиться на деятельности разведок всех пяти стран.

Сразу же, как только разгорелся скандал, американские официальные лица заявили, что факты утечки конфиденциальной информации заслуживают осуждения, и заверили, что примут меры, чтобы не допустить их впредь. Характерно отреагировал Дональд Трамп, возмущенный отнюдь не демаршем Великобритании (как можно было ожидать), а деятельностью своих институтов.

"Президент возмущен тем, что кто-то в правительственном ведомстве может распространять секретную информацию, мешая продолжающемуся расследованию и ставя под угрозу национальную безопасность", — заявил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Особую пикантность ситуации придает то, что буквально за несколько дней до теракта в Манчестере Трамп сам стал мишенью обвинений в разглашении государственных тайн. Демократически ориентированная пресса уличила его в том, что в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым он раскрыл своему визави глубоко секретную информацию о планах ИГ*, полученную от израильской разведки. Чем подставил под удар израильского агента, внедренного в структуры террористов.

© Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017 © Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

По секрету всему свету

"Разглашение" Трампом секретной информации, к которой в США имел доступ очень ограниченный круг лиц, относится к разряду очевидных курьезов. Глава государства поделился ею с официальным лицом другой страны, с которой у США есть общие цели и задачи в борьбе с терроризмом, — на закрытой встрече, в конфиденциальной обстановке. Самой широкой аудитории она стала известна благодаря тем безымянным сотрудникам Белого дома, которые слили ее СМИ. Они, в свою очередь, сначала рассказали о факте "разглашения", а потом в деталях расписали и саму информацию. Однако на это никто в Соединенных Штатах почему-то не обратил особого внимания.

Между тем сливы и утечки информации, касающейся деятельности спецслужб, в последний год стали в США обычным делом.

Проводимое ФБР и недавно назначенным спецпрокурором Робертом Мюллером расследование так называемого "вмешательства" России в процесс выборов президента США и вообще всех "связей" окружения Дональда Трампа с Кремлем осуществляется так, что любая его мельчайшая подробность тут же становится достоянием прессы. Данные о фигурантах расследования, содержание документов, расшифровки телефонных разговоров, информация об интервью и допросах, факты, цифры — все это практически мгновенно оказывается в СМИ со ссылкой на "компетентные", "осведомленные" и неизменно анонимные источники.

Последним таким "сливом" стала распространенная телеканалом NBC News информация о том, что ФБР ведет проверку в отношении зятя и советника президента США Джареда Кушнера — как и во всех предыдущих случаях, со ссылкой на безымянного "представителя властей".

© AP Photo / Saul Loeb Джаред Кушнер - старший советник президента США Дональда Трампа © AP Photo / Saul Loeb Джаред Кушнер - старший советник президента США Дональда Трампа

На службе у политики

На днях представитель Белого дома сообщил журналистам, что слушания разведкой в конгрессе подтвердили: никакого "сговора" между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией не было.

"Несмотря на ведущееся год расследование, все еще нет свидетельств какого-либо сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, и президент никогда не ставил под угрозу источники разведданных", — заявили в администрации президента США.

Чиновник также отметил, что даже директор ЦРУ времен Барака Обамы Джон Бреннан "считает, что утечка секретной информации из Белого дома "ужасающая", а виновные должны быть "выслежены".

Расследовать бесконечные утечки информации из правительственных структур и спецслужб в прессу потребовал и Дональд Трамп — последней каплей для этого стал скандал с разглашением данных о расследовании трагедии в Манчестере.

"Предполагаемые утечки из правительственных органов очень беспокоят. Эти утечки уже давно происходят, и моя администрация досконально разберется в них. Утечки секретной информации — это большая угроза нашей национальной безопасности", — говорится в письменном заявлении Трампа, распространенном Белым домом, в котором он потребовал от Министерства юстиции США и других учреждений "начать полное расследование данного вопроса и, если нужно, привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона".

Утечки действительно начались не вчера. А предпосылки к ним возникли еще в разгар президентской кампании, когда в июле прошлого года ФБР официально сообщило, что прекращает расследование, напрямую касающееся кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Оно проводилось в связи с тем, что в бытность государственным секретарем политик использовала для служебной переписки собственный частный сервер, и это могло повлечь утечку информации, содержащей государственные секреты.

Развитие "почтового скандала", напрямую связанное с выборами, стало своего рода рубежом, за которым деятельность ФБР, а следом и других американских правоохранительных институтов и спецслужб стала принимать все более политизированный характер. Расследование "российского вмешательства" в выборы стало естественным продолжением этого процесса, а сливы и утечки — обычным делом. Закончилось все скандалом с Великобританией. Пока закончилось.

*Террористическая организация, запрещенная в России.