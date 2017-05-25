СМИ узнали, что Великобритания отказалась передавать США данные по теракту

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Британская полиция больше не будет делиться с США информацией о расследовании теракта в Манчестере, сообщает телеканал Би-Би-Си.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

Сразу после взрыва в СМИ появились подробности случившегося, при чем журналисты ссылались на источники в американских силовых структурах. В частности, были опубликованы данные о личности смертника.

В среду свое недовольство по этому поводу высказала глава МВД Великобритании Эмбер Радд. По ее словам, британская полиция хотела "контролировать потоки информации, чтобы обеспечить целостность расследования и эффект неожиданности".

Кроме того, СМИ сообщили, что британский премьер Тереза Мэй намерена обсудить сложившуюся ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.