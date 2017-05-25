Трамп возмущен утечками информации из правительства США

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп возмущен утечками секретной информации из своего правительства, заявил в четверг журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент возмущен тем, что кто-то в правительственном ведомстве может распространять секретную информацию, мешая продолжающемуся расследованию и ставя под угрозу национальную безопасность", — сказал Спайсер.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы прекратили делиться с США информацией о теракте в Манчестере после того, как секретная информация о теракте утекла в американскую прессу. Трамп ранее заявил, что потребовал от Минюста расследовать утечки и наказать виновных.

Глава МВД Великобритании Амбер Радд назвала возмутительным появление в СМИ фрагментов секретной информации по расследованию теракта в Манчестере. Премьер-министр Тереза Мэй пообещала довести позицию Лондона по этому поводу до Трампа.

Спайсер сказал, что ему ничего не известно о том, обсуждали ли оба политика данную тему. "Они сидели рядом на ужине. Я не знаю", — сказал он.

Спайсер также отметил, что утечки секретной информации "угрожают национальной безопасности". По его словам, президент намерен решить эту проблему.

Теракт произошел в понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.