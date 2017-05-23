В Белом доме заявили об отсутствии доказательств "сговора" Трампа с Россией

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Слушания с разведкой в конгрессе подтвердили, что никакого "сговора" между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией не было, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Слушания сегодня с утра подтвердили, что мы говорим на протяжении всего времени: несмотря на ведущееся год расследование, все ещё нет свидетельств какого-либо сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, и что президент никогда не ставил под угрозу источники разведданных", — заявили в Белом доме.

Чиновник также отметил, что "даже директор ЦРУ (Джон Бреннан) Обамы считает, что утечка секретной информации из Белого дома "ужасающая", а виновные должны быть "выслежены".

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на выборы. Россия отвергала все эти обвинения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".