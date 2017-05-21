В Японии считают необходимым объединиться с Россией и КНР по вопросу о КНДР

ТОКИО, 21 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Япония считает необходимым сплотиться по вопросу о КНДР не только с Южной Кореей и США, но и с Россией и Китаем, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Несмотря на предупреждения мирового, сообщества опять второй раз за неделю КНДР провела пуск баллистической ракеты. Это вызов миру, который подрывает усилия мирового сообщества на мирное решение (проблем Корейского полуострова – ред.) На саммите G7 на этой неделе (начинается с воскресенья – ред.) мы намерены поднять вопрос о КНДР как об одной из главных проблем и направить недвусмысленный сигнал. Само собой разумеется сотрудничество с Южной Кореей и США, но важно взаимодействовать и с Россией, и с Китаем", — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета была баллистической, дальность ее полета составила около 500 километров. Ракета не была межконтинентальной, тип пока не установлен. По данным официального Токио, ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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