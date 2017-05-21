В Японии считают необходимым объединиться с Россией и КНР по вопросу о КНДР

ТОКИО, 21 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Япония считает необходимым сплотиться по вопросу о КНДР не только с Южной Кореей и США, но и с Россией и Китаем, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета была баллистической, дальность ее полета составила около 500 километров. Ракета не была межконтинентальной, тип пока не установлен. По данным официального Токио, ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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