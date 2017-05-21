КНДР запустила ракету неизвестной модификации, сообщило Ренхап

ТОКИО, 21 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты или снаряда неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, сообщило агентство Ренхап.
Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная в воскресенье ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.
Японские военные склоняются к мнению, что выпущенная в воскресенье ракета была представлена на параде 25 апреля и привлекла тогда внимание специалистов.