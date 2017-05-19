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В мире

Маневры над морем: китайские истребители перехватили самолет США

12:1519.05.2017
(обновлено: 12:17 19.05.2017)
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© Фото : Defense Dept./Staff Sgt. D. Myles Cullen, USAF Истребитель ВВС Китая. Архивное фотоИстребитель ВВС Китая. Архивное фото
© Фото : Defense Dept./Staff Sgt. D. Myles Cullen, USAF

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Китайские истребители перехватили американский военный самолет в районе Восточно-Китайского моря. Пентагон обвинил летчиков ВВС Китая в "непрофессионализме".

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

При этом Вашингтон не считает спорные территории китайскими и настаивает на своем праве "летать, плавать и действовать везде, где разрешено международным правом".

Не поделили небо

Столица Турции Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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По данным телеканала NBC, американский WC-135 Constant Phoenix находился в районе Восточно-Китайского моря, выполняя "плановую миссию". Самолеты этого типа предназначены для сбора образцов из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

Американские военные чиновники рассказали, что перехват осуществили два истребителя Су-30. При этом источники NBC заявили, что команда WC-135 охарактеризовала действия китайских летчиков как "непрофессиональные".

Собеседники телеканала уточнили, что информация об инциденте уже направлена в Пекин.

Китай прав

Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин отметил, что действия Пекина были оправданы.

"Все, о чем сейчас говорят американские военные — это всего лишь легенды прикрытия. Количество полетов американских разведывательных самолетов в сторону Китая выросло в несколько раз", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, Вашингтон беспокоит позиция Пекина по Южно-Китайскому и Восточно-Китайскому морям.

"США обеспокоены тем, что Китай очень четко заявил: мол, этот регион наш, и мы его контролируем. Таким образом, китайские истребители показали намерения Пекина в отношении тех, кто пришел "в дальний огород". А что делать козлу в дальнем огороде? Видимо, нужно провести разведку целей, собрать данные по новым средствам связи управления войсками в КНР, чем американцы занимаются особенно тщательно", — подчеркнул Жилин.

Он также усомнился в "непрофессионализме" китайских пилотов.

"Все эти заявления американской стороны о якобы непрофессиональных действиях китайских летчиков выеденного яйца не стоят. Они защитили свое воздушное пространство и акваторию, которую считают своей", — добавил эксперт.

Не первый инцидент

Китайские моряки. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Каминская
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Китайские и американские летчики не в первый раз "сталкиваются" в небе. В июне прошлого года Пентагон обвинил Пекин в перехвате самолета-разведчика RC-135 в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

Тогда американские военные также посчитали маневры китайского летчика опасными.

В Пекине претензии Вашингтона назвали спекуляциями.

"Америка снова намеренно спекулирует на вопросе разведывательных полетов американских военных самолетов вблизи Китая. Китайские военные летчики всегда действуют на основании законов и установленных правил, их действия профессиональные, ответственные", — отметили в министерстве обороны КНР.

Аналогичный скандал случился и в середине мая 2016-го. В ответ китайские военные заявили, что перехват самолета является "необходимой контрмерой".

"Что касается близкого подлета американского военного самолета к Китаю в разведывательных целях, то китайские военные самолеты приняли необходимые, профессиональные контрмеры, которые были осуществлены на законных основаниях", — заявил официальный представитель китайского военного ведомства Ян Юйцзюня.

Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Японию. 18 апреля 2017 года
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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В свою очередь официальный представитель МИД Китая Хун Лэй заявил, что истребители действительно сопровождали американский самолет-разведчик, однако соблюдали безопасную дистанцию и не делали опасных маневров.

"Необходимо отметить, что американские военные самолеты постоянно совершают близкие полеты над прибрежными районами Китая, осуществляя разведывательную деятельность, представляя огромную угрозу безопасности Китая в воздухе и на море", — заявил дипломат, комментируя претензии Вашингтона.

"Мы требуем от США немедленно прекратить близкие разведывательные полеты и не допустить возникновения подобных случаев в будущем", — добавил Хун Лэй.

Активизация США на Тихом океане

Морпех США во время учений, архивное фото
© Flickr / Marines
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С начала 2017 года присутствие американских ВМС в районе Тихого океана значительно увеличилось. Американские моряки регулярно проводят учения с южнокорейскими и японскими военными, отрабатывая самые разные задачи — от совместной борьбы с подводными лодками вероятного противника до обороны корабельных соединений от ракетных ударов.

Официальные лица Пентагона и его союзников целью этих маневров называют необходимость сдерживать КНДР, активизировавшую свою ядерную программу.

При этом многие военные эксперты объясняют активизацию военно-морских сил США стремлением сдержать развитие китайского флота. Кроме того, интерес для американцев представляет и военная инфраструктура на Дальнем Востоке.

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