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В мире

Око за око: почему Анкара не пускает на военную базу германских депутатов

17:0515.05.2017
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© AFP 2017 / Tobias SchwarzНемецкие истребители Торнадо на авиабазе Инджирлик в ТурцииНемецкие истребители Торнадо на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2017 / Tobias Schwarz

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

За день до предполагаемого визита группы немецких парламентариев на военную базу Инджирлик Германия получила уведомление от властей Турции о невозможности такой поездки.

"Мы окончательно проинформированы турецкой стороной о том, что визит группы немецких депутатов из комитета обороны бундестага, который должен был начаться 16 мая, не согласован", — сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Германии Мартин Шефер.

Авиабаза НАТО в Инджирлик. Архивное фото
© Sputnik
Германия намерена добиваться визита немецких депутатов на базу "Инджирлик"

По его словам, "для правительства ФРГ абсолютно само собой разумеется, что солдаты бундесвера, немецкие солдаты в зарубежных миссиях <…> могут посещаться депутатами немецкого бундестага". Переговоры на уровне "высокопоставленных представителей ведомства канцлера" велись с первой половины апреля, однако все это время с турецкой стороны поступали "противоречивые сигналы".

Немецкие СМИ сообщают, что в качестве ответной меры Германия рассматривает вопрос о выводе военнослужащих бундесвера с базы Инджирлик. И это может означать новый виток напряженности в отношениях между Берлином и Анкарой — наиболее серьезный за последнее время.

"Вас здесь не ждут"

Авиабаза Инджирлик в Турции — самая восточная военная база командования ВВС США и НАТО в Европе. Основанная в 50-е годы прошлого века, она использовалась для разведывательных операций против СССР, для переброски американских войск в Ливан в период кризиса 1958 года, в ходе операции "Буря в пустыне", в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии. По некоторым сведениям, там до сих пор могут храниться американские ядерные боеприпасы.

© SputnikАвиабаза НАТО в Инджирлик, Турция
© Sputnik
Авиабаза НАТО в Инджирлик, Турция

Сегодня на базе, по сообщению телерадиокомпании DW, в числе других военнослужащих стран НАТО дислоцированы около 260 германских военных. Они оказывают поддержку воздушным ударам по базам джихадистов ИГ* в Сирии и Ираке, "осуществляя воздушную разведку и дозаправку самолетов".

В прошлом году Турция впервые отказала немецким парламентариям в посещении германских военных. Это стало реакцией Анкары на резолюцию бундестага, осуждающую геноцид армян в Османской империи в 1915 году, принятую в июне 2016-го. Несколько месяцев шли препирательства, и только после того, как федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что резолюция бундестага не является "юридически обязательной", поездка депутатов состоялась — это произошло лишь в октябре.

Военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
© AFP 2017 / DOD
СМИ: Турция может отказать США в доступе на авиабазу Инджирлик

С тех пор отношения между странами испортились еще больше. Турция готовилась к проведению конституционного референдума, и в страны Европы отправились турецкие официальные лица, чтобы агитировать живущих там турок поддержать выносимые на плебисцит реформы. Поехали они и в германские города, однако региональные власти в ряде мест запретили проведение митингов этнических турок, ссылаясь на соображения безопасности — как раз в это время по Европе прокатилась волна террористических актов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспринял эти запреты крайне болезненно и отреагировал на них в раздраженно-оскорбительной форме — дело дошло до обвинений Ангелы Меркель в "нацистских методах правления". Что, конечно же, не улучшило турецко-германские отношения.

© REUTERS / Alkis KonstantinidisТурция накануне референдума. 14 апреля 2017 года
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Турция накануне референдума. 14 апреля 2017 года

Месть за убежище для турецких военных?

Референдум в Турции состоялся 16 апреля, и большинство избирателей сказали "да" превращению страны из парламентской в президентскую республику — Эрдоган получил желанный карт-бланш для конституционных реформ. Однако Анкара вновь запрещает немецким депутатам посещать авиабазу Инджирлик.

По версии журнала Der Spiegel, такое решение турецких властей стало их ответом на предоставление Германией убежища ряду турецких военных.

Авиабаза Инджирлик, Турция. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Представитель Эрдогана прокомментировал ситуацию с авиабазой Инджирлик

В последние недели власти ФРГ удовлетворили просьбы об убежище нескольких офицеров Вооруженных сил Турции, которые заявили, что на родине им угрожают репрессии. После неудавшегося военного путча летом прошлого года турецкие власти подвергли арестам тысячи подозреваемых в участии в нем. Те, кто укрылись на германской территории, рассматриваются как сторонники исламского проповедника диссидента Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, — его Эрдоган называет главным организатором мятежа.

МВД Германии предоставил убежище ряду офицеров и членам их семей. Турецкий МИД назвал этот шаг своего партнера по НАТО "не соответствующим духу альянса и наносящим вред многосторонним отношениям между странами".

Из Турции в Иорданию

Теперь бундесвер рассматривает возможность перевода своих военных из Турции в Иорданию, заявил официальный представитель военного ведомства Йенс Флосдорф.

© AFP 2017 / Tobias Schwarz/PoolВоеннослужащий Бундесвера на авиабазе в Инджирлик, Турция
© AFP 2017 / Tobias Schwarz/Pool
Военнослужащий Бундесвера на авиабазе в Инджирлик, Турция

"В конце прошлого года мы начали искать альтернативные места базирования, в первую очередь это касалось Иордании и Кипра, а также Кувейта. В Иордании у нас есть наилучшие условия для этого", — сказал он.

По словам спикера военного ведомства, передислокация затруднит участие ФРГ в операции западной коалиции против ИГ*, "но вылеты самолетов-заправщиков и разведывательных самолетов будут возможны и из Иордании".

Авиабаза Инджирлик, Турция. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Меркель заявила, что Германия ищет альтернативы турецкой базе "Инджирлик"

Флосдорф сообщил, что "планирование с особенным акцентом на Иордании продолжится" и возможное перебазирование после принятия политического решения займет несколько месяцев.

Германские дипломаты не оставляют надежду на урегулирование очередного конфликта с Турцией. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на днях обсуждал эту проблему с турецким премьером Бинали Йылдырымом на полях конференции доноров Сомали. Однако в немецких правительственных кругах, как пишет Der Spiegel, понимают, что за короткое время разрешить ее вряд ли удастся.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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