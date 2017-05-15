Турция не пустила немецких депутатов на базу "Инджирлик"

БЕРЛИН, 15 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Турция проинформировала МИД ФРГ за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель немецкого министерства Мартин Шефер.

"Мы окончательно проинформированы турецкой стороной о том, что визит группы немецких депутатов из комитета обороны бундестага, который должен быть начаться 16 мая, не согласован", — сказал Шефер.

Он добавил, что "для правительства ФРГ абсолютно само собой разумеется, что солдаты бундесвера, немецкие солдаты в зарубежных миссиях… могут посещаться депутатами немецкого бундестага".

По поводу очередного визита депутатов на "Инджирлик" МИД ФРГ и правительство на уровне "высокопоставленных представителей ведомства канцлера" вели переговоры с первой половины апреля, однако до сих пор с турецкой стороны поступали "противоречивые сигналы", добавил Шефер.