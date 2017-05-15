Си Цзиньпин отметил широкую полезность проекта "Один пояс-один путь"

Президент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в Пекине

Президент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в Пекине

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Инициатива "Один пояс – один путь" является инклюзивной и открытой платформой, где все участники на равных могут вносить свой вклад и получать выгоду, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам форума высокого уровня по международному сотрудничеству.

"Инициатива "Один пояс – один путь" открытая и инклюзивная платформа развития, в которой могут участвовать все заинтересованные страны, могут на равных делать свой вклад и получать выгоду", — сказал китайский лидер.

"Мы желаем более тесного взаимовыгодного сотрудничества посредством большей открытости, мы не намерены основывать это сотрудничество на идеологической почве, оказывать какое-либо политическое давление или заключать какие бы то ни было эксклюзивные соглашения", — добавил Си Цзиньпин.

В Пекине 14-15 мая проходил форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвовали президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.