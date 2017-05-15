Крокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Зимбабве три крокодила напали и съели церковного деятеля Джонатана Мтхетхву, который хотел продемонстрировать, как Иисус ходил по воде, сообщает Daily Mail.
"Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут", — прокомментировал случившееся один из учеников Мтхетхвы.
Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.
Ранее в Зимбабве крокодилы съели профессионального охотника Скотта ван Зила.