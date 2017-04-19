Профессионального охотника из ЮАР съели аллигаторы

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В Зимбабве в телах двух аллигаторов обнаружили останки, которые, предположительно, принадлежат исчезнувшему накануне профессиональному охотнику Скотту ван Зилу, сообщает Daily Telegraph.
Собаки вернулись в лагерь без хозяина. Его вещи остались внутри автомобиля.
Была проведена поисковая операция с участием спасателей, следопытов и водолазов. В поисках также был задействован вертолет. Через некоторое время на берегу реки Лимпопо был обнаружен рюкзак ван Зила. Полиция приняла решение застрелить двух аллигаторов, обитающих неподалеку — правоохранители заподозрили, что животные могут быть причастны к исчезновению мужчины.
"Внутри мы обнаружили нечто, похожее на фрагменты человеческого тела", — рассказал изданию Сакки Лувренс, один из участников операции.
В настоящее время судмедэксперты проверяют, действительно ли обнаруженные останки принадлежат ван Зилу.