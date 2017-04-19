Профессионального охотника из ЮАР съели аллигаторы

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В Зимбабве в телах двух аллигаторов обнаружили останки, которые, предположительно, принадлежат исчезнувшему накануне профессиональному охотнику Скотту ван Зилу, сообщает Daily Telegraph.

Мужчина пропал на прошлой неделе на сафари. По информации издания, он ехал на машине вместе с коллегой из Зимбабве и с несколькими собаками. В какой-то момент охотники покинули автомобиль и разошлись в разные стороны. С тех пор ван Зила никто не видел.Собаки вернулись в лагерь без хозяина. Его вещи остались внутри автомобиля.

Была проведена поисковая операция с участием спасателей, следопытов и водолазов. В поисках также был задействован вертолет. Через некоторое время на берегу реки Лимпопо был обнаружен рюкзак ван Зила. Полиция приняла решение застрелить двух аллигаторов, обитающих неподалеку — правоохранители заподозрили, что животные могут быть причастны к исчезновению мужчины.

"Внутри мы обнаружили нечто, похожее на фрагменты человеческого тела", — рассказал изданию Сакки Лувренс, один из участников операции.

В настоящее время судмедэксперты проверяют, действительно ли обнаруженные останки принадлежат ван Зилу.