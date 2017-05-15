Гибель священника от крокодилов в Зимбабве прокомментировали в Церкви

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Гибель священнослужителя в Зимбабве, пересекавшего реку с крокодилами, является печальным фактом; всё остальное – не внушающие доверия интерпретации журналистов. Такое мнение высказал РИА Новости известный церковный публицист, ведущий интернет-проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш).

Ранее газета Daily Mail сообщила, что крокодилы в Африке растерзали священника, который "шел по воде, как Иисус". Это произошло в Зимбабве, в той части страны, где обитает очень много хищников. Церковный деятель по имени Джонатан Мтхетхву привел своих учеников к воде, чтобы, как отмечает издание, "продемонстрировать свою веру" и одно из чудес, описанных в Евангелии.

Священник зашел в воду на 30 метров, и когда уже направился обратно к берегу, на него внезапно напали три крокодила. Газета также приводит высказывание одного из учеников погибшего, выразившего недоумение, что "Мтхетхву молился и постился перед этим целую неделю, а хищники съели его буквально за две минуты".

"Гибель пастора в Зимбабве — печальный факт, и нет оснований сомневаться в его подлинности: к сожалению, в этой части света люди нередко становятся жертвами хищников, независимо от их духовного сана и конфессиональной принадлежности", — сказал иеромонах Макарий.

Он добавил, что "в каких обстоятельствах это произошло, и что именно пытался поведать (или проповедать) в тот момент несчастный пастор своим слушателям, — как говорится, открыто для интерпретации". "А что он был намерен "повторить" чудо Спасителя на Тивериадском озере (Мф.14:25, Мк.6:48, Ин.6:19), вызывает, мягко выражаясь, обоснованные сомнения. Приведенное свидетельство очевидца этому противоречит: "зашел в воду на 30 метров… направился обратно к берегу"", — сказал священнослужитель.

Отец Макарий также заметил, что "в условиях свободной циркуляции новостей" нужно "учиться фильтровать их на основе здравого рассудка и жизненного опыта", обращая внимание и на то, насколько надежен первоисточник.