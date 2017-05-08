Глава МИД Великобритании поздравил Макрона с "потрясающей победой"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поздравил с победой лидера движения "Вперед" Эммануэль Макрон, лидирующего во втором туре выборов президента Франции.

Huge congratulations to @EmmanuelMacron on an amazing victory. We look forward to continuing the great partnership between our two nations — Boris Johnson (@BorisJohnson) 7 мая 2017 г.

"(Мои) огромные поздравления Эммануэлю Макрону с потрясающей победой. Рассчитываем на замечательное сотрудничество между двумя нашими странами", — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одерживает верх во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 64,94% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 32,2 миллиона бюллетеней (90%)