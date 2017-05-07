Президентские выборы во Франции. Онлайн-репортаж

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Граждане Франции, живущие в США, проголосовали накануне, раньше большинства своих соотечественников.
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Двенадцать участков для голосования во втором туре выборов президента Франции открылись в Бельгии. Голосование проводится в условиях повышенных мер безопасности в связи с террористической угрозой.
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Открылись избирательные участки
Выборы президента в современной Франции проходят в 11-й раз. Глава государства избирается путем всеобщего прямого тайного голосования на пять лет. Подробнее о процедуре выборов президента Франции можно прочитать в материале ria.ru.