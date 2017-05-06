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Скандалы и сюрпризы. Во Франции завершилась избирательная кампания

Сюжет:
Выборы президента Франции (879)
12:1506.05.2017
(обновлено: 12:28 06.05.2017)
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© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolКандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед теледебатами. Архивное фотоКандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед теледебатами. Архивное фото
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. "День тишины" наступил во Франции за сутки до дня голосования: в воскресенье французы пойдут на избирательные участки, чтобы определить нового президента страны на ближайшие пять лет.

Акция протеста студентов в Париже, Франция. 5 мая 2017
© AP Photo / Michel Euler
Эксперт: Франция – перед самым тяжелым выбором за последние годы
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. По его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Эммануэль Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.

Избирательная кампания во Франции получилась спорной, скандальной и принесла много сюрпризов, главный из которых — вылет из борьбы кандидатов от традиционных партий. На протяжении десятилетий пост президента занимали либо социалисты, либо правые, которые менялись между собой в зависимости от предпочтений избирателей и ситуации в стране, а представители остальных политических образований только создавали фон. В этот раз все изменилось.

Поражение Саркози и отказ Олланда

Первой неожиданностью в ноябре прошлого года стал вылет из борьбы за право баллотироваться от правоцентристских "Республиканцев" — крупнейшей оппозиционной партии — экс-президента Николя Саркози: он потерпел поражение уже в первом туре праймериз. Вопреки прогнозам, представлять себя на выборах избиратели правых и центра доверили экс-премьеру Франсуа Фийону, который во втором туре "первичек" уверенно обошел другого политического тяжеловеса, бывшего председателя правительства Алена Жюппе.

Президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Непопулярный президент: отказ Олланда от участия в выборах был предсказуем
Спустя три дня после завершения праймериз правоцентристов снова грянул гром: впервые в истории Пятой республики действующий президент страны отказался баллотироваться на второй срок. И хотя Франсуа Олланд действительно побил все антирекорды популярности, не сумев сохранить кредит доверия, который граждане выдали ему после кровопролитных терактов в Париже и Сен-Дени, в отказ главы государства от повторного выдвижения вплоть до объявления решения верилось с трудом.

Свой непростой выбор Олланд объяснил пониманием того, что выдвижение его кандидатуры "может поставить под угрозу единство левых сил во Франции". После этого из политики он практически исчез: даже не смотрел дебаты претендентов от своей родной Соцпартии, предпочитая им то поход в театр, то зарубежное турне.

Избиратели голосуют во время первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Почему французский истеблишмент объединился вокруг Макрона и против Ле Пен
Ожидалось, что роль кандидата от социалистов будет играть активный и решительный премьер-министр Мануэль Вальс, который ради этого покинул пост председателя правительства. Однако за право баллотироваться на выборах главы государства ему пришлось вести борьбу c представителями "фронды", бывшими членами своего кабинета — Бенуа Амоном и Арно Монтебуром. Оба представляли левое крыло Соцпартии, оба выступали против проводимого властями курса, тогда как Вальс — представитель реформаторов, либерального крыла правящей партии — выступал за более жесткие меры в экономике и социальной сфере.

Голосование получилось протестное: в конце января левые избиратели сказали "нет" французской власти и Вальсу как ее представителю — слишком велико оказалось недовольство результатами пятилетки Франсуа Олланда и его команды. Миссия по объединению разрываемой противоречиями Соцпартии была возложена на Бенуа Амона, но с этой непростой задачей справиться ему не удалось: в первом туре он набрал лишь 6,36% голосов.

Карикатура на кандидатов в президенты Франции в журнале Charlie Hebdo
© РИА Новости . Виктория Иванова
Charlie Hebdo высмеял кандидатов в президенты Франции
Далее до второй половины февраля избирательная кампания продвигалась относительно спокойно, однако публикация сатирического издания Canard Enchaine о якобы имевшем место фиктивном трудоустройстве супруги Фийона Пенелопы произвела эффект разорвавшейся бомбы. За одним "вбросом" последовал второй, за вторым — третий: появились подозрения в незаконном трудоустройстве детей экс-премьера, слухи о дорогих подарках, которые он принимал в бытность премьером, новости о незадекларированных займах и так далее. Экс-премьер потонул в этих скандалах, выбраться ему не дали.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции

Лидерство Макрона и Ле Пен

Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
От Парижа до Дамаска. О чем говорили и что обещали Макрон и Ле Пен?
На фоне недовольства традиционными партиями в лидеры вырвались Ле Пен и Макрон. Оба позиционируют себя как представителей альтернативы, однако если Ле Пен всегда была в оппозиции, то Макрон все же был частью системы. Всего несколько лет назад о нем почти никто не знал: Макрон успел поработать в Минфине, был инвестиционным банкиром, затем — заместителем генерального секретаря Елисейского дворца. В 2014 году он был назначен министром экономики, и, наверное, только тогда о нем услышала страна. Спустя два года Макрон вышел из правительства, чтобы развивать свой собственный проект — движение "Вперед".

Эммануэль Макрон: неожиданный фаворит традиционной закалки >>

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Конкурс непопулярности: ни Макрон, ни Ле Пен не устраивают французов
Партия Ле Пен сегодня занимает правый фланг: во Франции ее традиционно называют ультраправой, хотя она был такой лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери серьезно смягчила позиции, сдвинувшись в центр политического спектра. Макрон же позиционирует себя как не правый и не левый, спекулируя на чувствах тех, кто разочаровался в двух традиционных партиях, но не разделяет позиции Ле Пен или представителя крайне левых Жан-Люка Меланшона. У бывшего министра экономики очень обширные связи в истеблишменте, которые позволили заручиться негласной, но вполне очевидной поддержкой большинства крупнейших французских СМИ: они яростно атаковали Фийона и Ле Пен, а "любимчика" не трогали.

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Самовыдвижение в обход правящей Социалистической партии министра, который сыграл важную роль в пятилетнем правлении Олланда, в определенный момент многими воспринималось как однозначный разрыв с непопулярным главой государства, едва ли не предательство и скандал — Макрон даже не стал дожидаться, когда Олланд объявит о своем отказе участвовать в выборах. Однако другие наблюдатели убеждены, что политический проект Макрона может расцениваться как попытка реинкарнации "молодого Олланда".

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года
© AP Photo / Christophe Ena
Зачем Макрон грозит развалить Евросоюз
Некоторые называют этого политика "человеком Возрождения", который может принести столь необходимое обновление для Пятой республики, другие высказывают мнение, что у Макрона нет четкой политики, а опираться он будет на все тот же политический класс — социалистов и их сторонников-центристов.

За два дня до первого тура Макрон заявил, что не намерен менять свою программу, чтобы угодить чужим избирателям. В интервью радиостанции RTL кандидат отметил, что не собирается завлекать сторонников правоцентристов обещанием отменить однополые браки или же отказаться от реформы трудового законодательства. Но некоторые коррективы в свои заявления между двумя турами Макрон все же внес. Так, в комментарии телеканалу Би-би-си кандидат, известный своей проевропейской позицией, заявил, что "позволять ЕС продолжать функционировать как сейчас было бы предательством".

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЭммануэль Макрон
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Эммануэль Макрон

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Макрон и Ле Пен: чего ждать миру от Франции после второго тура выборов
Он даже допустил, что без реформ Евросоюза Франция может повторить судьбу Великобритании, организовав Frexit, или же в стране вырастет популярность "Национального фронта", выступающего за референдум о выходе Франции из ЕС. О желании реформировать ЕС Макрон заявил и на своем предвыборном митинге 1 мая.

Немного сменила позиции и Марин Ле Пен. Для того чтобы привлечь как можно больше избирателей из числа тех, кто поддерживал проигравших первый тур политиков, она попробовала смягчить свою риторику, в частности, в отношении того, что касалось планов по выходу Франции из ЕС, а также заявила, что временно отошла от партийных дел, сконцентрировавшись на президентской гонке. Ей также удалось привлечь на свою сторону Николя Дюпон-Эньяна, в первом туре получившего 4,7% голосов: в случае избрания Ле Пен именно он должен стать ее премьер-министром.

© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян

Эйфелева башня в Париже. Архивное Фото.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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"Дух поражения" и "война против всех": как прошли дебаты Макрона и Ле Пен
С интересом во Франции ждали итоговых дебатов финалистов. Телеэфир прошел 3 мая, однако только разочаровал: кандидаты превратили дискуссию в скандал, не продемонстрировав того, чего от них ждали избиратели. Журналисты, которые вели дебаты, изо всех сил пытались вернуть диалог в нормальное русло, однако уровень агрессии зашкаливал, взаимные обвинения сыпались одно за другим.

В результате лучшим был признан Макрон, которому все же удалось вернуть хладнокровие и продемонстрировать определенный статус, тогда как Ле Пен не показала себя как возможный президент республики, так и оставшись в образе оппозиционера, единственная цель которого — атаковать представителя власти.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Дуэль в прямом эфире: дебаты Макрона и Ле Пен за три дня до выборов

Результат предопределен?

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские
Согласно опросу компании Elabe, проведенному сразу после завершения дебатов по заказу французского информационного телеканала BFMTV, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% не определились. При этом Макрону отдало предпочтение большинство избирателей кандидатов, потерпевших поражение в первом туре выборов.

Так, избиратели кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона поделились следующим образом: 58% признали более убедительным Макрона, 38% высказались за Ле Пен. Две трети (66%) избирателей лидера "Непокорившейся Франции", представителя крайне левых Жан-Люка Меланшона также отдали предпочтение Макрону, Ле Пен — 30%.

По данным опубликованного в пятницу опроса компании Ifop, за два дня до второго тура 63% респондентов заявили, что готовы отдать свой голос за Макрона. Таким образом, его рейтинг достиг своего максимума с 23 апреля, когда прошел первый тур, и практически приблизился к максимальному рейтингу начала февраля — тогда 64% французов готовы были поддержать экс-министра экономики во втором туре. Ле Пен может получить 37%.

Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Опрос: четверть французских избирателей не придет на второй тур выборов
Результаты выборов в цифрах будут зависеть от явки французских избирателей, а после неубедительных дебатов, вполне вероятно, она будет невысокой, несмотря многочисленные призывы подавляющего большинства политиков прийти голосовать и выступить против Ле Пен. Невысокая явка на руку кандидату от Нацфронта, электорат которого представляется наиболее активным.

Между тем, ставшая классической во Франции схема сработала в очередной раз: оппоненты "Национального фронта" тычут пальцем в прилипший ранее ярлык, называя его ультраправым, несистемным, нереспубликанским, избиратели это принимают. Ранее практически всегда (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в Национальное собрание двух депутатов — из 577) выход во второй тур выборов разного уровня против кандидата от Нацфронта означал легкую победу для его противника, будь он правым или левым.

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Ле Пен сравнила себя и Макрона с Давидом и Голиафом
Для экспертов очевидно, что так будет и сейчас: Ле Пен упрется в потолок, фактически ее победа невозможна. Однако важен результат: 20%, 30% или 40% — не одно и то же. Высокий результат позволит Нацфронту вновь заявить о себе как о реальной политической силе и побороться за места в парламенте — до выборов в Национальное собрание остался всего месяц. Для Макрона результат важен не меньше, и тоже с прицелом на парламентские выборы: чтобы руководить страной, президенту необходимо парламентское большинство, а удастся ли молодому движению "Вперед" бывшего министра экономики его завоевать — большой вопрос.

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