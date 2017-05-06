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Эммануэль Макрон: неожиданный фаворит традиционной закалки

Сюжет:
Выборы президента Франции (876)
11:5306.05.2017
(обновлено: 11:54 06.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фотоКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Экс-министр экономики Франции, лидер по итогам первого тура президентских выборов 39-летний Эммануэль Макрон может стать самым молодым французским президентом и первым самовыдвиженцем, занявшим этот пост, на фоне рекордной непопулярности правящей Социалистической партии и небывалого успеха правых.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Макрон рассказал, как будет говорить с Россией в случае победы на выборах
Социалист, ставший центристом, Макрон ушел в отставку с министерского поста и раскритиковал правительство, что не помешало ему несколько месяцев спустя заручиться поддержкой бывших коллег — министры наперекор партийной дисциплине предпочли его победителю праймериз Социалистической партии. После первого тура, по итогам которого политик набрал 24,01% голосов избирателей, за него выступил и президент страны Франсуа Олланд, лишь 8 месяцев назад обвинявший своего бывшего протеже в предательстве. Глава государства заявил, что на кону стоит судьба Европы. Если верить опросам, то ее судьба предопределена — исследования неизменно прочат победу Макрону с более чем 60% голосов.

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Выступление Эммануэля Макрона после закрытия избирательных участков

Банкир и вундеркинд

Эммануэль Макрон и его супругу Бриджит на карикатуре журнала Charlie Hebdo
© Charlie Hebdo
Charlie Hebdo в новой карикатуре высмеял Макрона и его супругу
Макрон родился во французском городе Амьен на севере страны в семье врачей. Почти все время он проводил у своей бабушки, директора школы. Эммануэль был блестящим учеником: в 16 лет он стал лауреатом конкурса по французскому языку, завоевал третье место по фортепиано на конкурсе в консерватории Амьена. Детская любовь Макрона к французскому языку переросла позднее в настоящее чувство к его бывшей учительнице, Бриджит Троньё, на которой он женился в 2007 году. Она старше своего избранника на 24 года.

Но политика всегда привлекала Макрона не меньше, чем родной язык. Он закончил одно из самых престижных учебных заведений Франции — парижский Институт политических исследований Sciences-Po, а затем кузницу кадров французской политической элиты — Национальную школу администрации ENA. Стал магистром философии по работам итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, автора "Государя", считающегося основоположником политического реализма, а также написал работу по философии Гегеля.

Мануэль Вальс после голосования на избирательном участке в городе Эври во втором туре праймериз социалистов
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Макрон "взрывает" Соцпартию Франции — и ранит сам себя
Макрон проявил способности и к финансам. В 2008 году он пришел на работу в банк Rothschild & Cie, где через два года стал управляющим партнером. За время работы в банке Макрон заработал свыше трех миллионов евро, после чего его политическая карьера резко пошла в гору, и уже в 2012 году он стал заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Спустя два года он покинул и этот пост, чтобы в 36 лет стать уже министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции.

Новизна или преемственность?

О своем решении баллотироваться на высший пост в государстве Макрон, которого считали протеже Олланда, объявил в ноябре 2016 года. Ранее, в апреле, он создал свое движение под названием En Marche! ("Вперед"). За год Макрон сделал то, чего от него никто не ждал — он неожиданно занял лидирующие позиции в опросах общественного мнения.

© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
© Инфографика
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские
Самовыдвижение в обход правящей Социалистической партии министра, который сыграл одну из ключевых ролей в пятилетнем правлении Олланда, и при действующем кабинете представлялось многим как однозначный разрыв с непопулярным главой государства, едва ли не предательство и скандал — Макрон даже не стал дожидаться, когда Олланд объявит о своем отказе участвовать в выборах.

Однако другие наблюдатели отмечали, что на фоне решения действующего главы государства отказаться от попытки переизбираться, политический проект Макрона может выглядеть как попытка реинкарнации "молодого Олланда". Многие представители политического истеблишмента и сферы культуры поддержали именно Макрона, и часть избирателей видят в нем больше преемственности, чем новизны.

Избирательный участок в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Франция за 10 дней до финиша: Макрон — фаворит, но Ле Пен уже не аутсайдер
Среди предвыборных обещаний Макрона — снижение уровня безработицы с 10% до 7,7% к 2022 году, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Политик предлагает увеличить военные расходы до 2% от ВВП с нынешних 1,79%, является сторонником более решительной борьбы с терроризмом, выступает за восстановление военного призыва в мягком варианте, но для всех — и юношей, и девушек. Макрон заявлял и о готовности вести диалог с Россией, но "требовательный", считает, что антироссийские санкции должны быть сняты по мере выполнения минских соглашений.

Некоторые называют этого политика "человеком Возрождения", который может принести столь необходимое обновление для Пятой республики. Но ряд наблюдателей высказывают мнение, что у Макрона нет четкой политики, а сам он является проектом, в большей степени рассчитывающим на поддержку сторонников разных политических сил — и правых, и левых, и центристов. В случае же избрания на высший пост, Макрон станет самым молодым президентом в истории Франции.

© REUTERS / Benoit TessierКандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Benoit Tessier
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года

После первого тура: штрихи к программе

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Ле Пен назвала Макрона слабаком
За два дня до выборов Макрон заявил, что не намерен менять свою программу, чтобы угодить чужим избирателям. В интервью радиостанции RTL кандидат отметил, что не собирается завлекать сторонников правоцентристов обещанием отменить однополые браки или же отказаться от реформы трудового законодательства, чего требуют от него крайне правые.

Но некоторые коррективы в свои заявления между двумя турами Макрон все же внес. Так, в комментарии телеканалу Би-би-си кандидат, известный своей проевропейской позицией, заявил, что "позволять ЕС продолжать функционировать, как сейчас, было бы предательством". Он даже допустил, что без реформ Евросоюза Франция может повторить судьбу Великобритании, организовав Frexit, или же в стране вырастет популярность "Национального фронта", выступающего за референдум о выходе Франции из ЕС. О желании реформировать ЕС Макрон заявил и на своем предвыборном митинге 1 мая.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое
Он стал и менее категоричным в отношении лояльности избирателей к его политическому проекту. Если до первого тура кандидат настаивал на том, что голос за его кандидатуру означает несомненную поддержку его курса, то перед вторым он уже "не только защищает политический проект, но и борется за республику и за свободную демократию".

Внимание прессы и следствия

Неоднозначная биография Макрона, его возраст и личная жизнь порождают пристальный интерес прессы. Финансовая успешность политика также не осталась незамеченной: однажды ему пришлось опровергать слухи про якобы тайный счет в Швейцарии.

О своей супруге, которая намного его старше, он отзывается с теплотой и отмечает, что именно она подбирает ему весь гардероб с момента начала президентской кампании. Макрон усыновил ее троих детей от первого брака и в настоящее время формально является уже дедушкой — у него шесть внуков.

© AP Photo / Christophe Ena Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года
© AP Photo / Christophe Ena
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже. Архивное Фото.
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Макрон пообещал заставить Путина уважать его
Внимание к персоне Макрона проявляли и следователи. В марте 2017 года прокуратура Франции начала предварительное расследование в его отношении в связи с поездкой в ранге министра экономики в Лас-Вегас на встречу с бизнесменами на Международной выставке электроники French Tech Night. За поездку, которая обошлось в 380 тысяч евро, заплатила французская рекламная компания. Сам Макрон заявил, что ему не было известно об этих организационных подробностях.

Не остаются в стороне и те, кто пытается высмеять молодого политика. Так, в популярном во Франции развлекательном телешоу Le Petit Journal Макрона высмеяли за его заявления о необходимости честно вести предвыборную кампанию. Иллюстрацией служил предвыборный ролик самого кандидата о "простых французах", в котором, как заявили журналисты, были использованы, подобно коллажу, всего лишь кадры из доступной многим базы изображений в интернете.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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