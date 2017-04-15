Азия или Европа: Эрдоган выбор сделал, слово за Турцией

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
В воскресенье, 16 апреля, в Турции пройдет национальный референдум по изменению конституции, результаты которого могут привести к радикальным переменам в государственном строе страны и, как следствие, ее внутренней и внешней политики.
Если большинство избирателей скажет "да" внесению 18 поправок в основной закон, то на смену парламентской форме правления придет президентская, будет отменена должность премьер-министра, увеличится число депутатов парламента, будет реформирован Верховный совет судей и прокуроров.
Накануне дня голосования сторонники перемен имели небольшое превосходство над их противниками. В то же время почти треть избирателей до последнего дня не определилась с выбором позиции — судя по всему, именно они и решат судьбу референдума.
Что хотят изменить
Поправки в конституцию, выносимые на референдум, существенно изменят статус главы государства, который одновременно станет и главой исполнительной власти — должность премьер-министра будет упразднена. Руководить правительством президенту будут помогать вице-президенты, назначать которых он станет сам.
Президент также получит право издавать указы, объявлять чрезвычайное положение в стране, назначать референдумы и утверждать в должности высших государственных чиновников, включая министров. Все это — без одобрения парламентом.
Будет создан новый орган — Государственный наблюдательный совет, через который глава государства будет иметь дополнительный гражданский контроль над армией. Кроме того, президент получит право назначать главу Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Эти и ряд других мер направлены на уменьшение самостоятельной роли армии в политике страны.
Президент получит право состоять в политической партии и возглавлять ее. Главу государства будут избирать всенародно сроком на пять лет (сейчас — четыре года), причем одно и то же лицо сможет стать президентом не более двух раз подряд.
Одновременно с президентом будет избираться и парламент, срок полномочий которого также предлагается продлить с четырех до пяти лет. Состав парламента предлагается увеличить с 550 до 600 депутатов, при этом возрастной ценз для них будет снижен с 25 до 18 лет, а действующее ныне условие обязательного прохождения кандидатом военной службы будет отменено.
Полномочия парламента сокращаются: депутаты не смогут требовать отчетов министров, привлекать их к ответственности и давать им поручения.
Характерно, что выборы президента в 2019 году станут началом его первого срока. Подавляющее большинство наблюдателей усматривает в этом личный интерес действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который намерен таким образом продлить свое нахождение у власти.
Долгий путь к референдуму
Впервые турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) предложила перейти от парламентской к президентской форме правления еще в 2011 году, однако тогда эта идея не получила однозначной поддержки парламентской конституционной комиссии. В 2014 году Эрдоган был избран президентом, и конституционная реформа стала приоритетным направлением его политического курса.
На парламентских выборах 2015 года идея смены государственного строя была одним из основных лозунгов ПСР. Его поддержала и третья по численности в Турции Партия националистического движения. Неудавшийся военный переворот летом 2016 года заставил президента и правящую ПСР умножить усилия по реализации своего намерения. Наконец, в январе нынешнего года 339 из 550 депутатов парламента проголосовали за одобрение поправок к конституции, после чего они были вынесены на референдум.
В стране развернулась активная пропагандистская кампания, призванная убедить избирателей высказаться в поддержку предлагаемых реформ. ПСР обещает гражданам страны стабильность, процветание, уничтожение терроризма, ускорение экономического роста и создание новых рабочих мест.
Противники изменений во главе с крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партией предостерегают, что настоящая цель реформ — установление в стране авторитаризма, жесткой единоличной власти. Они указывают на уже произошедшее ужесточение цензуры, преследования журналистов и утверждают, что референдум в условиях чрезвычайного положения в стране нельзя считать свободным демократическим волеизъявлением.
Режим ЧП был введен в Турции 21 июля 2016 года после попытки путча. В январе — продлен до 19 апреля. В условиях чрезвычайного положения митинги, уличные собрания и манифестации запрещены, и единственная реальная возможность обращаться к избирателям — это государственные СМИ. Накануне референдума Эрдоган заявил, что режим ЧП после истечения срока его действия будет вновь продлен.
Запад недоволен
Ведущие европейские политики, включая руководителей Евросоюза, неоднократно выражали негативное отношение к самой идее изменения государственного строя Турции, считая ее отходом от демократического пути развития страны. Свою тревогу высказали и в Вашингтоне — по словам исполняющего обязанности официального представителя Государственного департамента США Марка Тонера, Соединенные Штаты озабочены "качеством" турецкой демократии.
Тонер сообщил также, что США пристально следят за ходом референдума в Турции.
Масла в огонь подлили скандалы с Европой, разгоревшиеся в марте. В разгар агитационной кампании турецкие официальные лица предприняли поездки по европейским странам, чтобы убедить проживающих там граждан Турции проголосовать на референдуме за предлагаемые поправки к конституции. Однако власти этих государств, встревоженные ростом терроризма, в ряде случаев воспротивились проведению массовых акций турок в своих городах.
В Нидерландах дошло до серьезного дипломатического конфликта с выдворением послов. В ФРГ — до обвинений Эрдоганом федерального канцлера Ангелы Меркель в "политике нацизма" и поддержке терроризма. Турецкие власти с начала года отказали во въезде в страну примерно 100 гражданам ФРГ, несмотря на то, что для пребывания на срок до 90 дней им не требуется виза. Свои действия Анкара обосновывает "угрозой общественной безопасности".
В любом случае, если конституционная реформа в Турции будет осуществлена, это может окончательно похоронить проект ее вступления в Европейский союз. Переговоры с Брюсселем Анкара ведет с 2005 года, однако шансы на их успешное завершение с каждым годом сокращаются, а отношения становятся все более наряженными.
В то же время Европа сейчас как никогда нуждается в Турции, которая тормозит неконтролируемый поток беженцев и мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Месяц назад Анкара заявила, что не намерена более выполнять заключенное с Евросоюзом миграционное соглашение.
Чья возьмет?
Различные опросы общественного мнения накануне референдума показывали разные результаты: сказать "да" были готовы от 51% до 55,4% избирателей. В начале марта доля сторонников реформ достигала 55-56%.
При этом до трети респондентов до последнего дня не определились с выбором решения. По подсчетам социологов, если в день голосования они разделятся поровну, то доля согласных с необходимостью изменений составит 51,3%, но если неопределившиеся вообще не придут на участки, тогда победит "нет".
Значительное влияние на итоги референдума могут оказать и результаты голосования за пределами Турции, где проживают миллионы граждан страны. Там голосование завершилось 9 апреля. Социологи отмечают, что экспаты не испытывают на себе того агитационного прессинга и тех угроз репрессий, под которыми в последние месяцы живут их соотечественники в самой Турции, и потому они более свободны в своем волеизъявлении. То есть высока вероятность того, что "заграница" может сказать Эрдогану "нет".
По словам турецких официальных лиц, в случае, если референдум провалится, власти могут спустя какое-то время провести повторный плебисцит.