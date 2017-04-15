Азия или Европа: Эрдоган выбор сделал, слово за Турцией

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В воскресенье, 16 апреля, в Турции пройдет национальный референдум по изменению конституции, результаты которого могут привести к радикальным переменам в государственном строе страны и, как следствие, ее внутренней и внешней политики.

Если большинство избирателей скажет "да" внесению 18 поправок в основной закон, то на смену парламентской форме правления придет президентская, будет отменена должность премьер-министра, увеличится число депутатов парламента, будет реформирован Верховный совет судей и прокуроров.

Накануне дня голосования сторонники перемен имели небольшое превосходство над их противниками. В то же время почти треть избирателей до последнего дня не определилась с выбором позиции — судя по всему, именно они и решат судьбу референдума.

Что хотят изменить

Поправки в конституцию, выносимые на референдум, существенно изменят статус главы государства, который одновременно станет и главой исполнительной власти — должность премьер-министра будет упразднена. Руководить правительством президенту будут помогать вице-президенты, назначать которых он станет сам.

Президент также получит право издавать указы, объявлять чрезвычайное положение в стране, назначать референдумы и утверждать в должности высших государственных чиновников, включая министров. Все это — без одобрения парламентом.

Будет создан новый орган — Государственный наблюдательный совет, через который глава государства будет иметь дополнительный гражданский контроль над армией. Кроме того, президент получит право назначать главу Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Эти и ряд других мер направлены на уменьшение самостоятельной роли армии в политике страны.

Президент получит право состоять в политической партии и возглавлять ее. Главу государства будут избирать всенародно сроком на пять лет (сейчас — четыре года), причем одно и то же лицо сможет стать президентом не более двух раз подряд.

Одновременно с президентом будет избираться и парламент, срок полномочий которого также предлагается продлить с четырех до пяти лет. Состав парламента предлагается увеличить с 550 до 600 депутатов, при этом возрастной ценз для них будет снижен с 25 до 18 лет, а действующее ныне условие обязательного прохождения кандидатом военной службы будет отменено.

Полномочия парламента сокращаются: депутаты не смогут требовать отчетов министров, привлекать их к ответственности и давать им поручения.

Характерно, что выборы президента в 2019 году станут началом его первого срока. Подавляющее большинство наблюдателей усматривает в этом личный интерес действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который намерен таким образом продлить свое нахождение у власти.

© REUTERS/ Murad Sezer Прохожие на улице Стамбула накануне референдума в Турции. 13 апреля 2014 года

Долгий путь к референдуму

Впервые турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) предложила перейти от парламентской к президентской форме правления еще в 2011 году, однако тогда эта идея не получила однозначной поддержки парламентской конституционной комиссии. В 2014 году Эрдоган был избран президентом, и конституционная реформа стала приоритетным направлением его политического курса.

На парламентских выборах 2015 года идея смены государственного строя была одним из основных лозунгов ПСР. Его поддержала и третья по численности в Турции Партия националистического движения. Неудавшийся военный переворот летом 2016 года заставил президента и правящую ПСР умножить усилия по реализации своего намерения. Наконец, в январе нынешнего года 339 из 550 депутатов парламента проголосовали за одобрение поправок к конституции, после чего они были вынесены на референдум.

В стране развернулась активная пропагандистская кампания, призванная убедить избирателей высказаться в поддержку предлагаемых реформ. ПСР обещает гражданам страны стабильность, процветание, уничтожение терроризма, ускорение экономического роста и создание новых рабочих мест.

Противники изменений во главе с крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партией предостерегают, что настоящая цель реформ — установление в стране авторитаризма, жесткой единоличной власти. Они указывают на уже произошедшее ужесточение цензуры, преследования журналистов и утверждают, что референдум в условиях чрезвычайного положения в стране нельзя считать свободным демократическим волеизъявлением.

© REUTERS/ Umit Bektas Сторонники президента Турции Реджепа Тайипва Эрдогана в Конье за несколько дней до начала референдума по изменению конституции Турции. 14 апреля 2017 года

Режим ЧП был введен в Турции 21 июля 2016 года после попытки путча. В январе — продлен до 19 апреля. В условиях чрезвычайного положения митинги, уличные собрания и манифестации запрещены, и единственная реальная возможность обращаться к избирателям — это государственные СМИ. Накануне референдума Эрдоган заявил, что режим ЧП после истечения срока его действия будет вновь продлен.

Запад недоволен

Ведущие европейские политики, включая руководителей Евросоюза, неоднократно выражали негативное отношение к самой идее изменения государственного строя Турции, считая ее отходом от демократического пути развития страны. Свою тревогу высказали и в Вашингтоне — по словам исполняющего обязанности официального представителя Государственного департамента США Марка Тонера, Соединенные Штаты озабочены "качеством" турецкой демократии.

Тонер сообщил также, что США пристально следят за ходом референдума в Турции.

Масла в огонь подлили скандалы с Европой, разгоревшиеся в марте. В разгар агитационной кампании турецкие официальные лица предприняли поездки по европейским странам, чтобы убедить проживающих там граждан Турции проголосовать на референдуме за предлагаемые поправки к конституции. Однако власти этих государств, встревоженные ростом терроризма, в ряде случаев воспротивились проведению массовых акций турок в своих городах.

В Нидерландах дошло до серьезного дипломатического конфликта с выдворением послов. В ФРГ — до обвинений Эрдоганом федерального канцлера Ангелы Меркель в "политике нацизма" и поддержке терроризма. Турецкие власти с начала года отказали во въезде в страну примерно 100 гражданам ФРГ, несмотря на то, что для пребывания на срок до 90 дней им не требуется виза. Свои действия Анкара обосновывает "угрозой общественной безопасности".

В любом случае, если конституционная реформа в Турции будет осуществлена, это может окончательно похоронить проект ее вступления в Европейский союз. Переговоры с Брюсселем Анкара ведет с 2005 года, однако шансы на их успешное завершение с каждым годом сокращаются, а отношения становятся все более наряженными.

В то же время Европа сейчас как никогда нуждается в Турции, которая тормозит неконтролируемый поток беженцев и мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Месяц назад Анкара заявила, что не намерена более выполнять заключенное с Евросоюзом миграционное соглашение.

© AP Photo/ Emrah Gurel Портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улицах Стамбула за несколько дней до начала референдума по изменению конституции. 14 апреля 2017 года

Чья возьмет?

Различные опросы общественного мнения накануне референдума показывали разные результаты: сказать "да" были готовы от 51% до 55,4% избирателей. В начале марта доля сторонников реформ достигала 55-56%.

При этом до трети респондентов до последнего дня не определились с выбором решения. По подсчетам социологов, если в день голосования они разделятся поровну, то доля согласных с необходимостью изменений составит 51,3%, но если неопределившиеся вообще не придут на участки, тогда победит "нет".

Значительное влияние на итоги референдума могут оказать и результаты голосования за пределами Турции, где проживают миллионы граждан страны. Там голосование завершилось 9 апреля. Социологи отмечают, что экспаты не испытывают на себе того агитационного прессинга и тех угроз репрессий, под которыми в последние месяцы живут их соотечественники в самой Турции, и потому они более свободны в своем волеизъявлении. То есть высока вероятность того, что "заграница" может сказать Эрдогану "нет".

По словам турецких официальных лиц, в случае, если референдум провалится, власти могут спустя какое-то время провести повторный плебисцит.