Госдеп озабочен "качеством турецкой демократии"

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США озабочены "качеством" турецкой демократии, заявил журналистам и. о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

"Мы озабочены "качеством" турецкой демократии", — сказал он.

Тонер добавил, что США пристально следят за ходом референдума в Турции.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.