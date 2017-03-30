На референдуме в Турции население разделится почти поровну, показал опрос

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Опросы общественного мнения, проведенные в Турции перед референдумом о конституционной реформе, показывают, что сторонников и противников изменения основного закона страны почти равное количество, передает агентство Рейтер.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля дату референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Тайипом Эрдоганом.

Высокопоставленные члены правящей Партии справедливости и развития заявили агентству, что, согласно проведенному опросу, 52% граждан Турции готовы поддержать изменение конституции. В начале марта доля сторонников реформы достигала 55-56%.

По данным опроса компании ORC, опубликованного в среду, уровень поддержки инициативы по изменению основного закона страны достигает 55,4%.

Однако исследования компании Gezici показывают, что на протяжении нескольких месяцев от 51 до 53% респондентов высказываются против изменения конституции.

Ни один из опросов не определил уровень поддержки реформы выше 60% — показатель, на который рассчитывает президент Эрдоган.