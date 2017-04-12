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Под прессом: визит Тиллерсона в Москву сопровождался давлением на Россию

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Визит Тиллерсона в Москву (76)
21:4212.04.2017
(обновлено: 21:56 12.04.2017)
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве с министром иностранных дер РФ Сергеем Лавровым. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В российской столице завершились переговоры государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча продолжалась пять часов, включая рабочий ланч. К этому времени добавились два часа, в течение которых Лаврова и Тиллерсона принимал президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Как следует из итоговых заявлений, обсудили широкий круг вопросов — и ситуацию вокруг Украины, и возвращение к процессу ядерного разоружения, и проблему безопасности на Корейском полуострове, и вопросы кибербезопасности. Но главной темой — и главным пунктом противоречий — была все же Сирия.

Сошлись в главном: в том, что химическую атаку в Идлибе необходимо тщательно и объективно расследовать. При этом разошлись в не менее существенном: Тиллерсон по-прежнему считает ракетный удар, нанесенный ВМС США по авиабазе в провинции Хомс обоснованным, тогда как как Россия по-прежнему считает его актом агрессии и грубейшим нарушением международных норм. Отнюдь не полностью совпадают позиции Вашингтона и Москвы и в отношении ближайшего будущего режима Башара Асада.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017

На фоне зарина и "Томагавков"

Фон и контекст этих переговоров были продиктованы событиями, стремительно развивавшимися в течение двух последних недель.

Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
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Удар по надеждам на мир: Пентагон откопал "Томагавки" войны в Сирии

В ночь на 7 апреля корабли американских ВМС в Средиземном море выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по базе сирийских ВВС Эш-Шайрат близ города Хомс. По словам президента США Дональда Трампа, это стало "пропорциональным ответом" на химическую атаку, совершенную 4 апреля в провинции Идлиб, в результате которой погибли мирные жители. 

В химатаке Соединенные Штаты и их партнеры по сирийской коалиции сразу же обвинили правительство Башара Асада. Никаких доказательств этого предъявлено не было, свои выводы комиссия ООН, расследующая обстоятельства химатаки, до сих пор не представила. Тем не менее США в одностороннем порядке нанесли удар по Сирии.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе "Шайрат" в Сирии

Москва осудила ракетный обстрел, назвав его актом агрессии против суверенного государства и грубым нарушением международного права. Россия потребовала срочно созвать Совбез ООН для обсуждения нападения на Сирию. Вместо этого США начали своеобразную подготовку к визиту Рекса Тиллерсона в Москву, выразившуюся в открытом давлении на Кремль.

В форме ультиматума

Рекс Тиллерсон прибыл в Москву из тосканского города Лукка, прямо со встречи министров иностранных дел "Большой семерки" (G7). Перед отлетом он сделал заявление, которое многие — особенно на Западе — расценили как ультиматум России. По словам госсекретаря, Москва должна сделать выбор: или хорошие отношения с Вашингтоном и его союзниками, или оказание поддержки Ирану, ливанской шиитской организации "Хезболла", сирийскому режиму Башара Асада.

© REUTERS/ Max Rossi
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на саммите G7 в Лукке, Италия. 11 апреля 2017 года

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть в нем важную роль. Или Россия может продолжать поддерживать эту группу, которая, как мы полагаем, не отвечает ее интересам в долгосрочной перспективе", — процитировало американского политика агентство Associated Press.

Впрочем, в МИД России его высказывания отказались считать ультиматумом. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, их стоит рассматривать "как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров". Что, по ее мнению, "вполне в русле подходов Вашингтона".

"Игра мускулами" с извинениями

Однако "игра мускулами" этим не ограничилась. В тот же день похожее заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который сказал, что России пора переосмыслить свою поддержку сирийского режима, которая "стала причиной новых злодеяний в продолжающейся гражданской войне в Сирии".

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© AP Photo/ Lynne Sladky
Ультиматум, угрозы или предложение сделки: что везет в Москву Тиллерсон?

"В данном конкретном случае мы проявим силу и настойчивость, давая понять России, что она должна выполнять взятые на себя обязательства", — сказал Спайсер. Он также обвинил Россию в поддержке "несостоявшихся государств" — Сирии, КНДР и Ирана.

Надо сказать, в эти дни пресс-секретарю американской администрации приходится нелегко. Его сравнение Башара Асада с Адольфом Гитлером вызвало настоящий скандал. Буря возмущений поднялась после слов Спайсера о том, что "даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия". Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли пресс-секретарь, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На что пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах. Чем усложнил свое положение еще больше — ведь, по сути, получилось, что применение отравляющих газов в закрытых помещениях, куда загоняли сотни тысяч беззащитных людей, более гуманно, нежели использование химических боеприпасов в населенных пунктах.

© AP Photo/ Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси потребовала, чтобы президент Трамп уволил Спайсера и отмежевался от его заявлений. С таким же требованием выступил и генеральный директор Центра взаимоуважения Анны Франк в США Стивен Гольдштейн. В итоге пресс-секретарю пришлось извиняться — он даже назвал свое заявление "бестактным".

"Тяжелая артиллерия"

Уже в то время, когда Тиллерсон был на пути в Москву, сам Дональд Трамп не только обвинил Россию в обострении сирийской проблемы, но и в крайне оскорбительной форме высказался в адрес сирийского президента Башара Асада.

"Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business, посетовав, что удар по Сирии ранее не нанесла предыдущая американская администрация.

Еще несколько месяцев назад, в период президентской кампании, он неоднократно предостерегал Барака Обаму от военного вмешательства в сирийский конфликт, предупреждая, что прямое нападение на армию Асада повлечет "много очень плохих последствий", а сами США от этого ничего хорошего не получат.

Теперь же, по словам Трампа, "Путин поддерживает действительно злого человека".

Разведка доложила

Мало того, Белый дом пошел на отчаянный шаг, рассекретив часть своих разведданных. В день прибытия Тиллерсона в российскую столицу Совет по национальной безопасности американской администрации опубликовал четырехстраничный доклад, призванный доказать, что газовая атака в Идлибе была осуществлена правительственными войсками.

© РИА Новости. Максим Блинов
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с рабочим визитом в РФ, в аэропорту "Внуково-2". 11 апреля 2017

По выводам американских спецслужб, сделанных из данных воздушной разведки, опросов местного населения и исследования образцов биоматериала, взятых у жертв нападения, с самолетов Су-22 сирийских ВВС, обстрелявших город Хан-Шейхун, была сброшена по крайней мере одна единица боеприпасов, начиненная нервно-паралитическим газом зарин российского производства.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo/ Alex Brandon
Трамп сообщил Си Цзиньпину об ударе по авиабазе в Сирии во время десерта

"Рассекреченные данные стали частью скоординированного залпа по России из Белого дома, Госдепартамента и Пентагона. Похоже, что столь массированная критика нацелена на то, чтобы как-то упорядочить хаотичную и часто противоречивую позицию Белого дома по вопросам нацбезопасности", — отмечает The Washington Post.

Загнать Россию в угол

Похоже и на то, что беспрецедентное давление, оказанное на Россию в преддверии и начале визита Рекса Тиллерсона, преследовало цель не только ослабить позицию Кремля на переговорах, но и его загнать в ловушку: создать ситуацию, в которой Москве остается взять ответственность за химатаку в Идлибе на себя. Или полностью возложить ее на Асада, признав, что он "подставил" российского президента Владимира Путина.

© AP Photo/ DHA-Depo Photos
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров во время переговоров в Москве с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"Базар" в МИДе. За что Лавров отчитал американских журналистов
На это, в частности, указывает то обстоятельство, что если вначале американские официальные лица (в частности, министр обороны Джеймс Мэттис) осторожно предполагали, что Россия, очевидно, не знала о том, что правительственные сирийские войска собираются применить химоружие, то теперь их риторика изменилась. По их словам, Кремль "с высокой степенью вероятности" был осведомлен о планах Асада. Об этом, в частности, говорится в отчете Совета национальной безопасности при администрации США, сообщает The New York Times.

При этом доводы Москвы, основанные не на домыслах, а на фактах, что химоружие, скорее всего, могло быть использовано боевиками, — американской стороной в расчет по-прежнему не принимаются. Их просто игнорируют.

Вслед за Тиллерсоном в Москву 13 апреля прибывает министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. На следующий день запланирована трехсторонняя встреча Лаврова, Муаллема и главы МИД Ирана Джавада Зарифа.

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