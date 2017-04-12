Центр Анны Франк требует уволить Спайсера за сравнение Асада с Гитлером

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер должен покинуть свой пост после неудачного сравнения действий Башара Асада в Сирии с деятельностью Адольфа Гитлера, заявил генеральный директор Центра взаимоуважения Анны Франк в США Стивен Гольдштейн.

"Заявление Спайсера является самым ужасным оскорблением группы людей, которое мы когда-либо слышали от пресс-секретаря Белого дома", — говорится в заявлении Гольдштейна, которое было опубликовано на странице центра в Facebook. Он добавил, что "президент Трамп должен уволить его (Спайсера) без промедления".

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей "таким же образом", как это якобы делает Асад.

Позднее Спайсер принес извинения, назвав свое заявление "бестактным".

Руководитель фракции демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси также уже потребовала отставки Спайсера в связи с его высказываниями.

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