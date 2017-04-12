В США требуют отставки пресс-секретаря Трампа за сравнение Асада с Гитлером

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала во вторник уволить Шона Спайсера, пресс-секретаря президента США, за неудачное сравнение Асада с Гитлером.

"Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя", — говорится в заявлении Пелоси. "Либо он говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его", — добавила Пелоси.

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей "таким же образом", как это якобы делает Асад.

"Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", — пояснил Спайсер.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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