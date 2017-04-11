Тиллерсон потребовал от России сделать выбор между США и Асадом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия должна сделать выбор: или хорошие отношения с Соединенными Штатами и их союзниками, или оказание поддержки Ирану, "Хезболле" и президенту Сирии Башару Асаду. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть в нем важную роль. Или Россия может продолжать поддерживать эту группу, которая, как мы полагаем, не отвечает ее интересам в долгосрочной перспективе", — приводит Associated Press слова американского политика.

Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее выражали надежду на продуктивные переговоры с новым американским госсекретарем.

