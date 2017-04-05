Двойной удар по Сирии: турецкая оккупация и обвинения в химических атаках

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Режим Башара Асада подвергся "сдвоенной атаке". С одной стороны, как утверждает посол Сирии в России Рияд Хаддад, Турция в одностороннем порядке передвинула государственную границу вглубь Сирии в районе реки Африн провинции Идлиб. По словам Хаддада, были оккупированы районы Кырбат и Атма, неподалеку от Кесаба турецкие войска заняли несколько деревень. Также они заняли возвышенность вблизи города Африн.

С другой стороны, ЕС и страны США в очередной раз обвинили Дамаск в применении химоружия. И тоже в провинции Идлиб. Великобритания, США и Франция уже внесли в Совет Безопасности ООН проект соответствующей резолюции. Его рассмотрение должно состояться 5 апреля, в среду.

Не пустили в Ракку — пойдем в Идлиб

Меньше недели назад Совет национальной безопасности (СНБ) Турции заявил о прекращении операции турецких Вооруженных сил "Щит Евфрата" на севере Сирии. В заявлении СНБ рапортовалось: "Операция, которая была начата с целью обеспечения национальной безопасности Турции, предотвращения исходящей от ИГ* угрозы, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена".

На самом деле свертывание операции было во многом вынужденное. Анкару просто-напросто не допустили до штурма Ракки — так называемой столицы ИГ*. Категорически против выступили курды и умеренные арабские повстанцы, которые вместе образуют так называемые "Демократические силы Сирии". По факту на их стороне выступил Вашингтон. Спецназ и морская пехота США стали действовать в плотном контакте с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG): вместе они высадились с вертолетов на плотине на реке Евфрат у города Табка.

"На встрече с представителями американского военного командования мы дали понять, что не позволим Турции оккупировать новые районы. Мы считаем эту страну оккупантом северной Сирии, и командование США приняло нашу точку зрения", — заявил представитель "Демократических сил" Таляль Село. Кроме того, американцы якобы пообещали курдам автономию.

Не имея возможности проводить операцию в районе Ракки, турки просто перенесли свою военную активность на запад — в провинцию Идлиб.

Виновный всегда известен заранее

Почти синхронно с действиями турецкой армии появляется информация о газовой атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Источник информации — Сирийская обсерватория по правам человека, чья штаб-квартира расположена в Лондоне. Первоначально сообщалось о 18 погибших, затем — о 58. Ряд арабских изданий писал, что погибло, возможно, больше сотни людей, а пострадало и было ранено — около полутысячи.

Оппозиция поспешила обвинить в произошедшем авиацию правительства. Почти сразу, не дожидаясь доказательств, эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. При этом хозяин Белого дома не отказал себе в удовольствии еще раз "пнуть" предшественника. "Эти чудовищные действия Башара Асада являются следствием слабости предыдущей администрации и ее нерешительности. Президент Обама заявил в 2012 году, что намеревается провести "красную линию" в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Нет сомнений в ответственности режима в Дамаске", — вторил Трампу министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. "Я не видел ничего, чтобы предположить, что это может быть что-то, кроме режима Асада", — добавил глава британского Форин-офиса Борис Джонсон.

Дамаск категорически отрицает применение химоружия. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, заявили, что ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов террористов, где в том числе находились арсеналы с химоружием, которое планировали переправить в Ирак. ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока никаких выводов не публиковали.

Вопрос о химических атаках уже неоднократно поднимался в ходе гражданской войны в Сирии. При этом назначение виновных — режима Башара Асада — часто проходило еще до всякого исследования доказательств. Когда же эксперты ООН в 2013 году обвинили в применении нервно-паралитического газа зарин представителей оппозиции, никаких предложений о карательных мерах не последовало.

Примечателен и характер санкций, который предлагается вводить против Асада. Например, предыдущая резолюция о санкциях против руководства Сирии за применение химического оружия, которую также предлагали США, Франция и Великобритания, а заблокировали Россия и Китай, содержала запрет на продажу правительству Сирии вертолетов и запчастей к ним. Таким образом, предлагалось ослабить авиацию Асада — одно из главных преимуществ правительственных ВС перед ИГ* и вооруженной оппозицией.

*Террористическая организация, запрещена на территории России.