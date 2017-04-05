В СБ ООН внесли проект резолюции в связи с химическим оружием в Идлибе

ООН, 5 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. США, Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с сообщениями о применении химоружия в сирийском Идлибе, сообщили РИА Новости в постпредстве США при ООН.

"Совместная резолюция США, Франции и Великобритании в связи с сообщениями о применении химического оружия в районе Хан-Шейхун в Сирии 4 апреля была распространена среди членов Совета Безопасности", — сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.