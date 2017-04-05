Дамаск обвинил Анкару в захвате сирийских территорий

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Турция в одностороннем порядке передвинула государственную границу вглубь Сирии в районе реки Африн, по сути захватив сирийские территории, заявил РИА Новости посол САР в России Рияд Хаддад.

"Турция воспользовалась высыханием реки Африн к юго-западу от города Жендерис и перенесла колючую проволоку, которая отмечает границу между нашими странами, вглубь нашей территории, будто это уже турецкие земли. Таким образом, происходит захват сирийских земель", — сказал Хаддад.

"Мы считаем подобные действия нарушением суверенитета нашей страны", — подчеркнул посол.

Анкара, по его словам, подводит тяжелую технику в провинцию Идлиб. Оккупированы районы Кырбат и Атма. В Кесабе турецкие войска зашли в несколько деревень, вырубили несколько сосен и дубов, уничтожили сотни оливковых деревьев. В районе Дикмадаш они заняли возвышенность вблизи города Африн. Военные начинают подготовку к строительству стены, которая разделила бы захваченные ими земли и сирийскую территорию, считает посол.

Заявления Анкары об окончании операции "Щит Евфрата" прямо противоположны тому, что происходит на земле, резюмировал дипломат. Если Турция не прекратит действия на севере Сирии, Дамаск вправе ответить на агрессию любыми способами, добавил Хаддад.

Турецкая армия 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании и добавил, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

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