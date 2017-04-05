Дамаск обвинил Анкару в захвате сирийских территорий

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Турция в одностороннем порядке передвинула государственную границу вглубь Сирии в районе реки Африн, по сути захватив сирийские территории, заявил РИА Новости посол САР в России Рияд Хаддад.
"Мы считаем подобные действия нарушением суверенитета нашей страны", — подчеркнул посол.
Анкара, по его словам, подводит тяжелую технику в провинцию Идлиб. Оккупированы районы Кырбат и Атма. В Кесабе турецкие войска зашли в несколько деревень, вырубили несколько сосен и дубов, уничтожили сотни оливковых деревьев. В районе Дикмадаш они заняли возвышенность вблизи города Африн. Военные начинают подготовку к строительству стены, которая разделила бы захваченные ими земли и сирийскую территорию, считает посол.
Турецкая армия 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании и добавил, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.
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* Террористическая группировка, запрещенная в России