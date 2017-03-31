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В мире

Первоапрельская шутка Порошенко о прекращении войны в Донбассе

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (472)
18:4031.03.2017
(обновлено: 18:41 31.03.2017)
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Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo/ Matthias Balk

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля.

Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Порошенко поручил Генштабу прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля
Такого рода "добрые намерения" он демонстрирует регулярно, ведь первый пункт подписанных украинской стороной минских соглашений вполне конкретен: "Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года".

Украинский президент выступал за "немедленное" прекращение огня в Донбассе в августе 2015 года, в дуэте с канцлером ФРГ Ангелой Меркель — в декабре 2016-го. Однако для диалога с жителями Восточной Украины в течение трех лет Киев выбирает не переговоры, а ракеты, танки, гранатометы. И конфликт продолжается.

В Мариуполе в пятницу утром взорвался автомобиль с полковником Службы безопасности Украины. Ранее уничтожен огнем арсенал в Балаклее. Возможно, возникли трудности с боеприпасами в зоне АТО, и Киев созрел для очередного перемирия?

Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Тысяча дней гражданской войны на Украине: продолжение следует

Совсем не для мира планировали и осуществляли кровавую "революцию достоинства". Сегодня в Донбассе задействованы более 100 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Показательно, что при всех финансовых трудностях страны Петр Порошенко распорядился с 1 апреля повысить денежное довольствие военнослужащим в зоне АТО на сумму, эквивалентную 55 долларам США.

Пётр, да не первый

Чисто технологически президент Украины не имеет полномочий (реальных инструментов) для немедленного прекращения гражданской войны. Заметим, что Главнокомандующим ВСУ является не Петр Порошенко, а начальник Генерального штаба генерал Виктор Муженко. При этом МВД и СБУ в Вооруженные силы не входят и Генеральному штабу не подчиняются даже на войне.

Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Почему Киев предлагает Донбассу диалог с гранатометом
Возможно, в случае Петра Порошенко размывание компетенции целесообразно. Однако Генштаб в своей деятельности вынужден руководствоваться зачастую противоречивыми законами и постановлениями Верховной рады, актами президента и кабинета министров страны, директивами и приказами министра обороны Украины. Строгая властная вертикаль отсутствует. Полагаю, созданием подобной конфигурации преднамеренно размыта личная ответственность за принятие стратегических решений.

Дать "все необходимые команды" Генштабу Петр Порошенко может, но молниеносно выполнять их начальник Генерального штаба и Верховный главнокомандующий Виктор Муженко не обязан. Вероятнее — длительные согласования Генштаба с прочими "центрами силы": Верховной радой, кабинетом министров (МВД и СБУ), заокеанскими "советниками".

Отдельное препятствие для мирного урегулирования в Донбассе — неуправляемые Петром Порошенко добровольческие батальоны, набранные из людей с сомнительным прошлым.

Глава ДНР Александр Захарченко и Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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ДНР готова выполнить договор о прекращении огня в Донбассе
Согласно минским соглашениям, все незаконные вооруженные формирования на Украине должны быть распущены, но Киев стремится их сохранить и легализовать. Лидеру боевиков запрещенного в России "Правого сектора" даже предлагали работу в аппарате Минобороны.

По данным соцопросов, почти половина украинцев считает возможным дипломатическое решение проблемы Донбасса и столько же людей не верят в миротворческие способности президента Петра Порошенко.

Выполнение минских соглашений
Выполнение минских соглашений

Управляемый хаос

Более всего настораживает внешнее управление действиями ВСУ. Еще в начале АТО, летом 2014 года, план проведения операции, разработанный в украинском Генштабе, неоднократно и грубо нарушался — под давлением иностранных "советников". Если к этому добавить борьбу за государственное влияние между МВД и СБУ, картина станет еще тревожнее. Ведь партнерство СБУ со спецслужбами западных стран развилось "до уровня совместных операций за пределами территории Украины".

Украинские полицейские на железнодорожном переезде в районе станции Кривой Торец в Донецкой области, архивное фото
© ГУ НП в Донецкой области
Политик о прекращении огня в Донбассе: Киев "выдыхается" в плане вооружений
Открытый для общественности Стратегический оборонный бюллетень — документ оборонного планирования, определяющий основные направления военной политики Украины до 2021 года (реформы и развитие ВСУ). Бюллетень "подготовлен в тесном сотрудничестве с советниками государств — членов НАТО", и украинские Вооруженные силы в приоритетном порядке ориентируются на стандарты альянса.

С учетом евроатлантического опыта Киев планирует: назначение гражданских министра обороны Украины, его заместителей и государственного секретаря министерства обороны; введение отдельных должностей "Главнокомандующий ВС Украины" и "Начальник Генерального штаба ВС Украины", которые сегодня объединены; устранение дублирующих функций между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом (в дальнейшем — полная интеграция).

Полагаю, реализация этого плана на ближайшие три года гарантирует Вооруженным силам "плавающую" структуру управления с избытком дублирующе-блокирующих функций различных государственных органов и "кашу" в головах украинских военачальников. Донбассу это обещает длительную напряженность на линии соприкосновения с ВСУ и "добробатами".

Военнослужащие Западного военного округа
© РИА Новости. Артем Житенев
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Приучение к миру: что 20-я армия делает у западных границ России
Первоапрельскую шутку президента Порошенко о прекращении огня на востоке Украины оценили. Очевидно, ополченцы бдительности не теряют. Вместе с тем управляемый хаос в соседней стране тревожит Россию, создает потенциальные военные угрозы на Западном направлении.

На международном Арктическом форуме в Архангельске российский президент Владимир Путин напомнил ответственным за "революцию достоинства" Соединенным Штатам и их союзникам, что военный конфликт между Россией и Украиной "может привести и к глобальным катастрофам".

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