В Мариуполе при взрыве автомобиля погиб полковник СБУ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Автомобиль взорвался в подконтрольном Киеву Мариуполе, погиб полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Виновные в покушении будут наказаны, заверил руководитель спецслужбы, добавив, что у офицера остались жена и двое детей.

Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин, в свою очередь, уточнил в Facebook, что взрыв прогремел в 08:35 по местному времени (совпадает с мск) в Центральном районе Мариуполя, на пересечении проспекта Металлургов и улице Каффайская. Он не назвал имени погибшего, отметив лишь, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов. При этом Аброськин заявил, что одна из версий случившегося — теракт, и обвинил в покушении власти самопровозглашенной ДНР.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и оперативники Службы безопасности Украины во главе с руководителями главка, а также спасатели. Район ЧП оцеплен.

В июле 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет, который около десяти лет работал на российском телевидении, а последние пять лет жил в украинской столице. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", имена подозреваемых полиция до сих пор не назвала.