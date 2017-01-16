Корабельная ударная группа Северного флота повышает градус истерики в НАТО

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Королевский военно-морской флот Великобритании готовится сопровождать у берегов Шотландии корабельную авианосную ударную группу Северного флота, которая возвращается из Средиземного моря в Североморск. В октябре прошлого года мы наблюдали аналогичную реакцию альянса.
Британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение российских кораблей. В британском ВМФ сообщили, что беспокойство вызывает также возросшая активность российских подводных лодок в водах к северу от Шотландии (конкретных примеров враждебной деятельности не приводится).
Минобороны РФ предусматривало возможность по согласованию с испанской стороной делового визита отдельных кораблей авианосной группы в порт Сеута на северном побережье Африки. Однако испанцы дали понять, что испытывают давление со стороны США и НАТО, поэтому заход российских кораблей нецелесообразен. Североморцы не имеют проблем с топливом и продовольствием, корабельная ударная группа вполне автономна.
Но почему командование ВМС НАТО так заметно нервничает в Атлантике?
"Непобедимая армада" лишь сопровождает
Американские ВМС имеют глобальные планы в области противоракетной обороны, серьёзную группировку военных спутников на орбите Земли. И все-таки сегодня самый вооруженный, защищенный и могущественный надводный ракетный корабль в мире — российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Пётр Великий". И натовская "непобедимая армада" может лишь сопровождать его у побережья Шотландии.
Дежурная шумиха в западных СМИ относительно дыма из трубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и прочие "насмешки недостойных над достойным" погоды не делают. Пока альянс буксует в песках Ближнего Востока, ВМФ России постепенно захватывает контроль над Атлантикой, не говоря уже о Средиземноморье.
Россия строит самые современные подводные лодки, присутствие которых в Мировом океане очень беспокоит США и НАТО, заставляет менять стратегию, продвигаясь к российским границам по суше и по внутренним морям.
В сложившейся геополитической ситуации альянсу по силам лишь имитировать могущество и совершать мелкие пакости.
Операция — не демонстрация
На Западе принято оценивать усилия России на Ближнем Востоке исключительно как демонстрацию военной мощи. Однако ВКС и ВМФ России на сирийском направлении действуют против международных террористических группировок — по просьбе законного правительства САР, на основании норм международного права. Американская коалиция в регионе не может предъявить миру аналогичную легитимность либо эффективность.
Корабельная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" покинула Североморск в середине октября 2016 года. И уже 15 ноября 2016 года Минобороны РФ сообщило о первом в истории боевом применении авиации ТАКР "Адмирал Кузнецов". В войсковой операции на территории Сирии задействовали более 40 единиц палубной авиации
Корабельная ударная группа вышла в Атлантический океан, и все же постоянное оперативное объединение ВМФ России — Средиземноморская эскадра — может быть в любое время усилено боевыми кораблями Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
После планового сокращения российской группировки войск в Сирии у России останется в этой стране два стратегических военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме "Хмеймим" (полноценная авиабаза) и модернизированный пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус.
Между тем, открываются новые перспективы. За постоянное присутствие ВМФ России в Средиземноморье выступают Сирия, Египет, Ливия, Тунис. Ранее Минобороны РФ анонсировало возможное возвращение военных баз в Египет, на Кубу и во Вьетнам. Зачем нам это надо?
ВМФ — основа морского потенциала России, и военно-морская деятельность — высший государственный приоритет. Россия вернулась на Ближний Восток, и это сразу ощутил 6-й флот США. И корабельная ударная группа Северного флота ещё не раз придет в Средиземноморье.