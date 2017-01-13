Как сирийская оппозиция становится пророссийской

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
13 января в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция бывшего генерала вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Мустафы Шейха, прибывшего в Москву во главе группы сирийских оппозиционеров.
23 января представители вооруженной сирийской оппозиции планируют обсудить аналогичную повестку в Астане, а 8 февраля — в Женеве. При этом контролирующие север Сирии группировки поставили ультиматум по установлению в ряде районов с 13 января 10-дневного перемирия. Это условие их участия в переговорах на конференции в Астане.
10 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с группой сирийских оппозиционеров ситуацию в САР, с акцентом на политическое урегулирование кризиса. И эта встреча контрастирует с августовскими переговорами в Дохе. Москва рассчитывает, что переговоры в Астане помогут перезапустить политический процесс под эгидой ООН в Женеве.
Руководитель "Сирийской свободной армии" (ССА) бывший генерал вооруженных сил САР Мустафа Шейх считает главной целью переговоров прекращение огня в стране, что свидетельствует о разительных изменениях сирийского политического климата.
Русских должно быть больше
В беседе с российскими и зарубежными журналистами руководитель группы оппозиционеров генерал Мустафа Шейх неоднократно подчеркнул, что представляет патриотическое, светское сирийское общество и группу офицеров, которые не имеют политических амбиций и не разделяют идей воинствующего исламизма. Изложу развернутую и по-восточному эмоциональную речь Мустафы Шейха на пресс-конференции в виде тезисов:
— Россия играет большую роль в Ближневосточном регионе, и не должна снижать созидательных усилий на сирийском направлении. Вооруженная оппозиция не считает Россию колониальной державой и надеется на сохранение традиционной дружбы с ней при всех внутрисирийских раскладах. Мы далеки от политики, и в Москву приехали не для капитуляции, а для прекращения войны в Сирии.
— Около 7 месяцев идет работа посредников вооруженной сирийской оппозиции с МИД России, создается реалистичная база для переговоров. В будущем ССА и другие формирования вооруженной оппозиции намерены занимать политически нейтральную позицию, и заботиться лишь о безопасности Сирии в существующих границах.
— Оппозиция не смогла остановить процесс исламизации сирийской революции. И в случае урегулирования внутриполитических противоречий в стране, ССА вместе с правительственной армией приступит к освобождению сирийской территории от боевиков ИГ и других террористических группировок.
— С учетом протяженности сирийско-турецкой границы, сирийская вооруженная оппозиция имеет общие интересы с Турцией, и приветствует нормализацию российско-турецких отношений. Однако выступает за вывод из Сирии всех иностранных войск, за исключением российских (которых должно быть больше).
— ССА осуждает многолетние усилия США и американской коалиции по превращению Сирии во второй Ирак.
Так, неожиданно дезертир из правительственной армии САР, создатель первых оппозиционных военных советов и ССА (по сути, формирования наемников Запада) Мустафа Шейх предстал в Москве пророссийским патриотом Сирии с ярко выраженными антиамериканскими настроениями.
Непредсказуемый Восток
Дальнейшая судьба Сирии зависит от общественного согласия победителей и побежденных. Это будущее трудно прочесть по лицам сирийских оппозиционеров, которые давно получили политическое убежище в благополучных странах Запада. И все же арабы говорят: "Самое дорогое для человека на чужбине — родина".
За спиной Мустафы Шейха — 37 лет воинской службы, и в ней не все было гладко. В 2012 году генерал дезертировал из армии Асада, участвовал в создании "Сирийской свободной армии", и продолжительное время руководил ею с территории Турции.
"Сирийская свободная армия", сформированная в основном из дезертиров и перебежчиков осенью 2011 года, стала одной из крупнейших группировок вооруженной оппозиции. И в 2012 году Мустафа Шейх не без оснований заявлял: "Дамаск, если на то будет воля Аллаха, будет скоро взят". Генерал и тогда отвергал политические амбиции, однако армия — политический инструмент.
Войсковая группировка из пяти дивизий ССА — это десятки тысяч человек, которых необходимо длительное время обеспечивать оружием и техникой, боеприпасами и обмундированием, питанием и денежным содержанием. Война — очень дорогое мероприятие, счет идет на сотни миллионов долларов в год. И музыку заказывает тот, кто платит. "Революция", "арабская весна", "братья-мусульмане" — это лишь яркие фантики циничного освоения Западом нефтедобывающих стран Востока.группировки ИГ. По данным ООН, за пять лет в Сирии погибли около 300 тысяч человек.
Многие годы вооруженную сирийскую оппозицию поддерживали деньгами, оружием и снаряжением США и их региональные союзники.
Мустафа Шейх на пресс-конференции не ответил на вопрос о возможных американских поставках оппозиционной ССА переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). И все же, очевидно, генерал оказался в Москве потому, что западная система военного вмешательства в Сирии потерпела фиаско. Арабская пословица гласит: "Победа показывает, что человек может, а поражение — чего он стоит".
Сегодня политика России в регионе позволяет бить противника его же оружием, то есть привлекать на сторону сирийского народа вчера еще непримиримых оппозиционеров, взращенных и подготовленных США и американской коалицией.