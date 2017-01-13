МИД ждет перезапуска переговоров по Сирии в Женеве после встречи в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры властей и оппозиции Сирии в Астане помогут перезапустить политический процесс под эгидой ООН в Женеве, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.
"Встреча в Астане может стать очень важным шагом в наших попытках прежде всего усилить режим прекращения боевых действий в Сирии, а также перезапустить политический процесс в Женеве под эгидой ООН", — сказал Вершинин по итогам переговоров со спецпредставителем КНР по Сирии Се Сяоянем.
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"Мы ожидаем очень важных решений, которые позволят в первую очередь усилить режим прекращения огня и улучшить гуманитарную ситуацию для всех сирийцев. Это поможет создать условия для политического процесса, широкого диалога с участием всех сирийцев, которые определят судьбу своей страны", — добавил российский дипломат.
В свою очередь, Се Сяоянь отметил: крайне важно, чтобы РФ и КНР "как стратегические партнеры" имели возможность проводить такие переговоры.
Совет Безопасности ООН 31 декабря единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками.
Правительственная армия САР и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны, начиная с полуночи 30 декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ и ряде других стран).
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