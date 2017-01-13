Сирийский экс-генерал рассказал подробности встречи в Анкаре

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На подготовительной встрече по Сирии в Анкаре собрались представители 32 вооруженных отрядов оппозиции, заявил в пятницу глава делегации сирийской оппозиции и военных, бывший генерал ВС Сирии Мустафа Шейх.

Десятого января делегация была принята представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

"На встрече в Анкаре присутствуют представители 32 вооруженных отрядов", — сказал Шейх на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, сейчас различные силы, в том числе на Западе, прилагают усилия по срыву встречи в Астане. "Это те страны, которые не имеют прямой границы с Сирией, речь о Европе, США, нерегиональные игроки. Они участвуют в войне, но непонятно, почему", — сказал Шейх.

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