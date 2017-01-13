Сирийская оппозиция назвала главную цель встречи в Астане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Главной целью встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии станет прекращение огня в стране, заявил глава делегации оппозиции САР бывший генерал ВС Сирии Мустафа аль-Шейх.

"Первым пунктом встречи в Астане стоит прекращение огня. Если наше присутствие будет полезным, мы будем участвовать", — сказал Мустафа аль-Шейх журналистам.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а очередной раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>