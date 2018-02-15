"Цель – как протестующие, так и силовики". Грузинские снайперы о Майдане

Бывшие военнослужащие грузинской армии, участвовавшие в событиях на Майдане 20 февраля 2014 года, впервые дали официальные показания украинским адвокатам Александру Горошинскому и Стефану Решко, защищающим интересы бывших сотрудников "Беркута".

В интервью корреспонденту РИА Новости Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе ответили на вопросы о том, кто снабдил стрелков оружием, кто отдавал приказ открыть огонь и кто руководил снайперами.

Ревазишвили и Нергадзе в 2014 году прилетели в Киев по распоряжению Мамуки Мамулашвили (ныне – командир так называемого "грузинского легиона", воюющего в Донбассе на стороне Киева). За эту поездку бывшим военнослужащим пообещали хорошо заплатить. Они состояли в разных группах: Ревазишвили находился в здании консерватории, Нергадзе – в гостинице "Украина". Согласно их показаниям, оружием стрелявших снабдил Сергей Пашинский, нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Как рассказал Ревазишвили, Пашинский и Владимир Парасюк (ныне – депутат Рады) лично участвовали в убийстве людей на Майдане, а приказ открыть огонь по протестующим и силовикам также отдал Пашинский.

Нергадзе рассказал, что прибыл на Майдан, чтобы помогать митингующим – в частности, раздавать воду и сигареты. По словам бывшего военного, никто из его группы не взял в руки оружие и не стрелял в людей.

На вопросы корреспондента также ответил экс-командир батальона ВС Грузии Тристан Цителашвили, который с 2014 года собирает информацию о стрельбе на Майдане от бывших сослуживцев. Он лично убедил некоторых из них дать показания о событиях февраля 2014 года в Киеве.

Сейчас Ревазишвили и Нергадзе вынуждены скрываться в Армении, опасаясь за свою жизнь. Они готовы подтвердить показания в суде по видеоконференции.