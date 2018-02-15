В деле о стрельбе на Майдане — новый поворот. Корреспондент РИА Новости встретился с предполагаемыми снайперами. Это граждане Грузии, и они готовы дать показания в украинском суде. В распоряжении агентства оказались официальные протоколы опроса Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили. Любопытное совпадение: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был выдворен с Украины сразу после того, как РИА Новости анонсировало публикацию своего расследования. На следующий день Саакашвили должен был выступать в суде по делу снайперов.
Опрос в соответствии с Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом и законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» Украины проводили адвокаты Александр Горошинский и Стефан Решко. В настоящее время оба представляют в Святошинском районном суде Киева интересы бывших сотрудников спецподразделения «Беркут».
Нергадзе и Ревазишвили официально обязались «давать правдивые показания (пояснения) адвокату и позже в суде».
Еще одним участником встречи корреспондента РИА Новости со снайперами был бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили – ряд его подчинённых в 2014 году также приехал на Майдан.
В прошлом Нергадзе был агентом так называемой зондеркоманды, а Ревазишвили — членом организации «Свободная зона». Оба занимались запугиванием оппозиционеров, избиениями, провокациями.
Причем Нергадзе проходил подготовку за рубежом — в Греции, Германии и Литве. Обучался, серди прочего, «навыкам работы с протестующими, а именно: получать информацию, организовывать людей, создавать конфликтные ситуации».
На Украину они прибыли по распоряжению Мамуки Мамулашвили — военного советника Саакашвили, ныне командира «грузинского легиона», воюющего в Донбассе на стороне официального Киева.
Из показаний снайперов прямо следует, что вопрос о стрельбе обсуждался c Андреем Парубием и Сергеем Пашинским — сейчас спикером Верховной рады и главой комитета Рады по обороне и безопасности соответственно. Инструктировал стрелков некий бывший американский военнослужащий Кристофер Брайн. Оружие в здания консерватории и гостиницы «Украина» принес лично Пашинский в сопровождении неизвестных. Двадцатого февраля 2014 года, в день массовых расстрелов, Пашинский сам вел огонь из автомата. Из карабина «Сайга» стрелял Владимир Парасюк — в тот момент «сотник» Майдана, а потом офицер батальона «Днепр» и народный депутат Украины.
За командировку на Майдан группа Нергадзе получила 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч им обещали выдать после возвращения.
Сегодня Нергадзе и Ревазишвили скрываются на территории Армении, опасаясь за свою жизнь.
Обращение в суд и к журналистам — попытка предать дело гласности и таким образом обезопасить себя.
*Нергадзе Мамукой Мамулашвили был выдан паспорт на имя Георгия Карусанидзе.
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