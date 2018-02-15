Чего боится Киев
РИА Новости публикует показания грузинских снайперов
Андрей Веселов

В деле о стрельбе на Майдане — новый поворот. Корреспондент РИА Новости встретился с предполагаемыми снайперами. Это граждане Грузии, и они готовы дать показания в украинском суде. В распоряжении агентства оказались официальные протоколы опроса Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили. Любопытное совпадение: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был выдворен с Украины сразу после того, как РИА Новости анонсировало публикацию своего расследования. На следующий день Саакашвили должен был выступать в суде по делу снайперов.

Опрос в соответствии с Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом и законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» Украины проводили адвокаты Александр Горошинский и Стефан Решко. В настоящее время оба представляют в Святошинском районном суде Киева интересы бывших сотрудников спецподразделения «Беркут».

Нергадзе и Ревазишвили официально обязались «давать правдивые показания (пояснения) адвокату и позже в суде».

Еще одним участником встречи корреспондента РИА Новости со снайперами был бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили – ряд его подчинённых в 2014 году также приехал на Майдан.

В прошлом Нергадзе был агентом так называемой зондеркоманды, а Ревазишвили — членом организации «Свободная зона». Оба занимались запугиванием оппозиционеров, избиениями, провокациями.

Причем Нергадзе проходил подготовку за рубежом — в Греции, Германии и Литве. Обучался, серди прочего, «навыкам работы с протестующими, а именно: получать информацию, организовывать людей, создавать конфликтные ситуации».

На Украину они прибыли по распоряжению Мамуки Мамулашвили — военного советника Саакашвили, ныне командира «грузинского легиона», воюющего в Донбассе на стороне официального Киева.

Из показаний снайперов прямо следует, что вопрос о стрельбе обсуждался c Андреем Парубием и Сергеем Пашинским — сейчас спикером Верховной рады и главой комитета Рады по обороне и безопасности соответственно. Инструктировал стрелков некий бывший американский военнослужащий Кристофер Брайн. Оружие в здания консерватории и гостиницы «Украина» принес лично Пашинский в сопровождении неизвестных. Двадцатого февраля 2014 года, в день массовых расстрелов, Пашинский сам вел огонь из автомата. Из карабина «Сайга» стрелял Владимир Парасюк — в тот момент «сотник» Майдана, а потом офицер батальона «Днепр» и народный депутат Украины.

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Интервью грузинских снайперов. Полная версия
© РИА Новости

За командировку на Майдан группа Нергадзе получила 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч им обещали выдать после возвращения.

Сегодня Нергадзе и Ревазишвили скрываются на территории Армении, опасаясь за свою жизнь.

Обращение в суд и к журналистам — попытка предать дело гласности и таким образом обезопасить себя.

Протокол отбора ведомостей (опроса) опроса Кобы Нергадзе
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
© Из личного архива
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
Протокол опроса Кобы Нергадзе.
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Протокол опроса Кобы Нергадзе.
© Из личного архива
Протокол отбора ведомостей (опроса) опроса Александра Ревазишвили
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
© Из личного архива
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
Протокол опроса Александра Ревазишвили.
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Протокол опроса Александра Ревазишвили.
© Из личного архива
Заявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины
Заявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины.
© Из личного архива
Заявление Александра Ревазишвили в судебные органы Украины
Заявление Александра Ревазишвили в судебные органы Украины.
© Из личного архива
Авиабилеты, подтверждающие прилет Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили в Киев во время событий на Майдане*
Электронный билет, подтверждающий прилет Александра Ревазишвили в Киев 9 января 2014 года.
© Из личного архива
Электронный билет на имя Георгия Карусанидзе о прилете в Киев 10 декабря 2013 года. Паспорт Карусанидзе использовал Коба Нергадзе.
© Из личного архива

 *Нергадзе Мамукой Мамулашвили был выдан паспорт на имя Георгия Карусанидзе.

 

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