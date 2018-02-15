Из показаний снайперов прямо следует, что вопрос о стрельбе обсуждался c Андреем Парубием и Сергеем Пашинским — сейчас спикером Верховной рады и главой комитета Рады по обороне и безопасности соответственно. Инструктировал стрелков некий бывший американский военнослужащий Кристофер Брайн. Оружие в здания консерватории и гостиницы «Украина» принес лично Пашинский в сопровождении неизвестных. Двадцатого февраля 2014 года, в день массовых расстрелов, Пашинский сам вел огонь из автомата. Из карабина «Сайга» стрелял Владимир Парасюк — в тот момент «сотник» Майдана, а потом офицер батальона «Днепр» и народный депутат Украины.