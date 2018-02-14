Двадцатого февраля 2014 года на киевском Майдане был открыт снайперский огонь, погибли 53 человека — 49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов. Лидеры оппозиции обвинили в этом «режим Виктора Януковича». Тем не менее официальное расследование зашло в тупик: преступники не найдены. Корреспондент РИА Новости встретился в Тбилиси с предполагаемыми снайперами. Это выходцы из Грузии, но сейчас они скрываются в Армении — опасаются за свою жизнь. Они утверждают, что приказы им отдавали лидеры Майдана. Более того — было прямое распоряжение стрелять не только в милиционеров, но и в протестующих, чтобы ожесточить толпу и спровоцировать политический кризис.
О том, что к стрельбе на Майдане причастны некие грузинские снайперы, первым заявил генерал Тристан Цителашвили, бывший командир элитного подразделения грузинской армии «Аваза». Цителашвили воевал в Абхазии, принимал участие в боевых действиях в августе 2008 года во время «пятидневной войны». Но потом стал личным врагом Михаила Саакашвили, который свое поражение попытался списать на военных.
В дом к Цителашвили ворвалась полиция, его арестовали, в ходе силовой акции серьезно пострадал малолетний сын генерала. От Цителашвили требовали признаться в фиктивном «заговоре генералов», из-за которого якобы Грузия и проиграла кампанию 2008 года. Генерал показаний не дал. И с тех пор он — принципиальный противник Саакашвили.
«О том, что на Майдане были выходцы из Грузии, я знал еще в 2014 году», — рассказал Цителашвили РИА Новости.
«Часть из них — это мои подчиненные в грузинской армии. Некоторые все еще находятся на территории Украины, принимают участие в боевых действиях. Другие вернулись. Они долгое время боялись говорить. И сейчас тоже боятся! Как ненужных свидетелей их могут просто ликвидировать», — заявил он.
Один из тех, кого имеет в виду генерал Цителашвили, — Коба Нергадзе.
Кадровый военный грузинской армии. В 2003-2004 годах принимал участие в ряде спецопераций в районе Эргенети, расположенном между Грузией и Южной Осетией.
«Мы боролись с контрабандой. Регион был поделен между грузинскими и осетинскими коммерсантами. Порой возникали конфликтные ситуации, в том числе — прямые столкновения с осетинскими вооруженными силами. Наша бригада потеряла тогда 11 или 12 человек, точно не помню. Общие потери грузинской армии — 45 человек», — рассказывает Нергадзе.
В 2006 году он уволился из строевых частей в звании старшего лейтенанта и спустя некоторое время, по протекции Мамуки Мамулашвили, устроился в Службу безопасности Министерства обороны Грузии.
Сегодня Мамулашвили — командир так называемого грузинского легиона, участвующего в боевых действиях на востоке Украины на стороне официального Киева. «С ним я познакомился в армии, на дне рождения моего друга Бежо», — добавляет Коба.
«Официально мы занимались в том числе охраной проводимых в Тбилиси митингов, чтобы не было столкновений между сторонниками и противниками Саакашвили. На самом деле нам ставили задачу подавления оппозиции, мы должны были вести наблюдение за оппозиционерами», — признается Нергадзе.
«По приказу командиров сотрудники нашей службы избивали оппозиционных лидеров. Как правило, подобные акции мы осуществляли в масках. В народе нас прозвали «зондеркомандой». Обычно сотрудники службы скрывали место работы и чем они занимались», — говорит бывший офицер. Агенты делились на «десятки». Одним из десятников и был Нергадзе. Другие известные ему «десятники» — Георгий Саралидзе, Мераб Кикабидзе, Давид Макиашвили.
В разговоре с РИА Новости Коба назвал некоторые «расценки». Так, например, за избиение оппозиционного депутата им платили тысячу долларов США.
В декабре 2013 года Мамулашвили собрал на совещание «десятников» и сказал, что требуется «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим». На группу Нергадзе было выделено 10 тысяч долларов. Еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки. Добирались по чужим паспортам. У самого Нергадзе был паспорт на имя Георгия Карусанидзе (1977 года рождения).
В Киеве группу разместили на улице Ушинского. И они каждый день — как на работу — ходили на Майдан.
«Нам приказали следить за порядком, чтобы не было пьянства, поддерживать дисциплину, выявлять провокаторов от власти», — говорит офицер.
Новый год Нергадзе отпраздновал в гостинице «Украина», которая уже контролировалась протестующими.
Еще один бывший грузинский военный, прибывший в Киев в разгар волнений, — Александр Ревазишвили. После службы в армии в Грузии он был активистом организации сторонников Саакашвили «Свободная зона».
По его собственным словам, «внедрялся в ряды оппозиционеров, устраивал драки и провокации».
Руководил организацией Коба Хабази, который познакомил Ревазишвили с Мамулашвили. Тот заинтересовался воинской специальностью отставника: в армии он был снайпером.
В середине февраля Ревазишвили, Хабази и еще четверо представителей «Свободной зоны» прилетели в Киев рейсом авиакомпании МАУ.
Их поселили на улице Воздухофлотской, потом перевели в захваченную оппозицией консерваторию.
«Четырнадцатого или 15 февраля старших групп — меня, Кикабидзе, Макиашвили, Саралидзе, имена остальных я не помню, — собрали на третьем этаже гостиницы «Украина» в отдельном номере. Там были Парубий (Андрей Парубий, ультраправый украинский политик, в период волнений в Киеве «комендант Майдана», с 2016 года спикер Верховной рады. — Прим. ред.) и Пашинский (Сергей Пашинский, скандальный украинский политик и бизнесмен, в настоящее время глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. — Прим. ред.). Парубий выступил перед нами: «Необходимо помочь братскому народу, и скоро у нас будет задание». Но никаких уточнений не последовало. К этому времени у протестующих я уже видел оружие: охотничьи ружья и пистолеты», — говорит Нергадзе.
На встрече также присутствовал некий Кристофер Брайн, которого представили как бывшего американского военнослужащего.
«Вечером 19 февраля в гостиницу снова зашли Сергей Пашинский и несколько незнакомых парней с большими сумками. Они достали карабины СКС, автоматы Калашникова калибра 7,62. Еще были одна винтовка СВД и карабин иностранного производства. Пашинский нам объяснил, что оружие потребуется «для защиты», но на мой вопрос, от кого защищаться, не ответил и вышел из номера», — продолжает Нергадзе.
Тогда же у Нергадзе и Мамулашвили состоялся разговор. Мамулашвили говорил об «особом задании» и о том, что «необходимо создать хаос на Майдане, применив оружие по всем целям, протестующим и полиции, — разницы нет». Деньги за командировку обещал заплатить только после выполнения «задания».
Как рассказывает Ревазишвили, в тот же день оружие принесли в консерваторию: «Пришли Мамулашвили, Саралидзе по кличке Малыш и еще примерно десять человек, остальных я не знаю. Мамулашвили поинтересовался нашим настроением. Они смеялись. Кто-то спросил у Мамулашвили по-грузински: «Где Миша»? Тот ответил: «У Пороха». Потом они ушли. Через некоторое время Пашинский и еще несколько человек внесли в помещение сумки с оружием. В основном карабины СКС. У самого Пашинского в руках был автомат Калашникова с открытым прикладом».
Среди присутствующих был Владимир Парасюк — руководитель одной из «сотен» Майдана, впоследствии командир 4-й роты батальона «Днепр» и народный депутат Украины. Вместе с ним был человек, которого он называл «батей» — вероятно его отец.
«Пашинский попросил меня помочь с выбором позиции для стрельбы. Сказал, что ночью возможен штурм консерватории «Беркутом» и протестующих могут разогнать», — добавляет Ревазишвили.
«Ночью, примерно в четыре или пять утра, я услышал выстрелы, как мне показалось, со стороны Октябрьского дворца. Пашинский вскочил, схватил рацию и стал кричать, чтобы прекратили огонь и что еще не время. Стрельба сразу прекратилась. Примерно в 7:30 утра (может, позже) Пашинский приказал всем приготовиться и открыть огонь. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Сам Пашинский стрелял из автомата. Парасюк молодой — из карабина «Сайга», его отец — из карабина СКС», — говорит Ревазишвили.
«Стрельба велась 10-15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание», — заключает он.
Потом он вернулся на Майдан. Увидел, что люди озлобленны, некоторые считали, что стрелял «Беркут». Другие, наоборот, думали, что огонь открыли свои — протестующие. «Я понял: это плохо закончится, я попал в дурную историю, меня могут прямо здесь растерзать, если все узнают. Ушел, гулял по Майдану. Потом решил, что пора улетать. Взял такси и уехал в аэропорт», — завершает рассказ Ревазишвили.
«Рано утром 20 февраля, примерно в восемь часов, я услышал выстрелы со стороны консерватории. Через три-четыре минуты группа Мамулашвили открыла огонь из окон гостиницы «Украина», с третьего этажа. Стреляли парами. После выстрела переходили в следующую комнату и опять стреляли. Когда все закончилась, нам велели уходить. В тот же день вместе с Бежо мы улетели в Тбилиси», — говорит Нергадзе.
Обещанных денег экс-офицер грузинской армии так и не получил. Сегодня он опасается мести бывших «коллег».
Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили готовы подтвердить свои слова в украинском суде. В распоряжении редакции РИА Новости находятся копии официальных показаний, которые они дали адвокатам Александру Горошинскому и Стефану Решко, представляющим в Святошинском районном суде Киева интересы бывших сотрудников спецподразделения «Беркут». Также в распоряжении РИА Новости есть копии авиабилетов, подтверждающие прилет Нергадзе и Ревазишвили в Киев во время событий на Майдане.
Материал подготовлен в партнерстве с редакцией Sputnik Грузия
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