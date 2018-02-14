Кадровый военный грузинской армии. В 2003-2004 годах принимал участие в ряде спецопераций в районе Эргенети, расположенном между Грузией и Южной Осетией.

«Мы боролись с контрабандой. Регион был поделен между грузинскими и осетинскими коммерсантами. Порой возникали конфликтные ситуации, в том числе — прямые столкновения с осетинскими вооруженными силами. Наша бригада потеряла тогда 11 или 12 человек, точно не помню. Общие потери грузинской армии — 45 человек», — рассказывает Нергадзе.

В 2006 году он уволился из строевых частей в звании старшего лейтенанта и спустя некоторое время, по протекции Мамуки Мамулашвили, устроился в Службу безопасности Министерства обороны Грузии.