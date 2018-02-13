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В мире

Грузинский снайпер назвал двух причастных к убийствам на Майдане

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (175)
03:5913.02.2018
(обновлено: 05:52 13.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фотоСотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ТБИЛИСИ, 13 фев – РИА Новости. Нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей в ходе киевского майдана в феврале 2014 года, заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, который, по его утверждению, был свидетелем этих событий.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Суд приобщил к делу Януковича видеозапись о грузинских снайперах на Майдане

"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить в украинском суде и которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси с грузинскими снайперами, которые, по их словам, непосредственно принимали участие в трагических событиях на майдане. Они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского. По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет "Грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. Мамулашвили поставил задачу "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим". Как рассказал Нергадзе, на его группу было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки.

Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Итальянский журналист рассказал о грузинских снайперах на Евромайдане
Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний грузинскому отряду приказали открыть огонь по бойцам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

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В мире
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sizif8
Кто то услышал хоть что то новое в этих показаниях?
04:07
13.02.2018
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Рустам Рахматов
Сколько веревочка не вьется кончик всегда будет.. Только вопрос в наказании, такие не должны иметь спокойной старости..
04:08
13.02.2018
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