Раненные в Сирии взрывом фугаса российские журналисты рассказали о случившемся

Четверо российских журналистов, пострадавших от взрыва управляемого фугаса террористов в сирийском Дейр-эз-Зоре, рассказали о том, что произошло.

"На одном участке отработали, перешли на второй. Снимали планы ограждений, которые устанавливали террористы. Потом хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу себя на земле", — поделился воспоминаниям об инциденте оператор НТВ Тимур Воронов.

Военный корреспондент "Звезды" Константин Худолеев отметил, что территория, где велась съемка, считалась безопасной – журналистам сказали, что ее ранее проверили саперы.

Самые тяжелые ранения получил корреспондент НТВ Илья Ушенин. Ранее представители НТВ сообщали, что Ушенин получил осколочные ранения живота, у него также сломаны пальцы на руках и пробито ухо.

По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает. В Минобороны сообщили, что все четверо уже доставлены в Москву.