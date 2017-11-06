В Сирии ранены журналисты телеканалов НТВ и "Звезда"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда" ранены в Сирии, их жизни вне опасности, также при взрыве фугаса пострадали пятеро военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны.

"Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", — говорится в сообщении.

Сообщается, что все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

РИА Новости желает скорейшего выздоровления пострадавшим коллегам и военнослужащим.

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