В Сирии ранены журналисты телеканалов НТВ и "Звезда"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда" ранены в Сирии, их жизни вне опасности, также при взрыве фугаса пострадали пятеро военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны.
Сообщается, что все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
РИА Новости желает скорейшего выздоровления пострадавшим коллегам и военнослужащим.
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Журналисты "Звезды" и НТВ пострадали при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре: https://t.co/8bXkkrMxoK pic.twitter.com/HH82Ig2Xnz— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 6 ноября 2017 г.