Раненые в Сирии журналисты рассказали о своем самочувствии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда", пострадавшие 6 ноября от взрыва управляемого фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщили о своем самочувствии и рассказали, что с ними произошло.
Корреспондент НТВ Илья Ушенин, получивший самые тяжелые ранения, сообщил, что чувствует себя "более менее". "Врачи, слава богу, обкололи, все раны прочистили, все осколки повытаскивали. Ноет все, конечно, но уже терпимо", — добавил он.
Как уточняется в сообщении на сайте телеканала, по словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает. Ранее представители НТВ сообщали, что Ушенин получил осколочные ранения живота, у него также сломаны пальцы на руках и пробито ухо. По данным телеканала, Воронов также получил осколочные ранения, у него сломана нога.
"Можно сделать вывод, что я стоял спиной к взрыву… Не видел взрыва, слышал очень мощный хлопок, почувствовал боль сначала в ноге, потом в пояснице, упал и попросил о помощи. Мне на помощь пришел мой коллега с канала ТВЦ Тимур Абдуллаев, где-то раздобыл жгут…, остановил кровь, раздел, осмотрел раны", — сказал Худолеев.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, их жизни вне опасности. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им была оказана необходимая медицинская помощь, а затем доставлены в Москву.
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