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Война в Сирии
Война в Сирии

Раненые в Сирии журналисты рассказали о своем самочувствии

14:3407.11.2017
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© AFP 2017 / StringerВид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фотоВид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда", пострадавшие 6 ноября от взрыва управляемого фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщили о своем самочувствии и рассказали, что с ними произошло.

Сотрудники медицинской службы на аэродроме Чкаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в Сирии журналисты "Звезды" и НТВ вернулись в Россию
"Мы снимали работу саперов в Дейр-эз-Зоре. На одном участке отработали, перешли на второй… Потом — хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу, что все на земле. Что парадоксально, я ни боли, ничего не почувствовал, а только почувствовал, что у меня намок левый бок и нога как-то неестественно лежит", — рассказал в эфире телеканала НТВ оператор Тимур Воронов.

Корреспондент НТВ Илья Ушенин, получивший самые тяжелые ранения, сообщил, что чувствует себя "более менее". "Врачи, слава богу, обкололи, все раны прочистили, все осколки повытаскивали. Ноет все, конечно, но уже терпимо", — добавил он.

Как уточняется в сообщении на сайте телеканала, по словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает. Ранее представители НТВ сообщали, что Ушенин получил осколочные ранения живота, у него также сломаны пальцы на руках и пробито ухо. По данным телеканала, Воронов также получил осколочные ранения, у него сломана нога.

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минобороны сообщили о состоянии здоровья пострадавших в Сирии журналистов
Военный корреспондент "Звезды" Константин Худолеев, также пострадавший при подрыве на фугасе, в эфире телеканала сообщил, что, "насколько им сказали", на территории, где велась съемка, было безопасно, так как она была уже проверена саперами. По словам корреспондента, после подрыва фугаса пострадали те участки тела, которые не были защищены: поясница, нога сзади, спина, плечо.

"Можно сделать вывод, что я стоял спиной к взрыву… Не видел взрыва, слышал очень мощный хлопок, почувствовал боль сначала в ноге, потом в пояснице, упал и попросил о помощи. Мне на помощь пришел мой коллега с канала ТВЦ Тимур Абдуллаев, где-то раздобыл жгут…, остановил кровь, раздел, осмотрел раны", — сказал Худолеев.

Сирийские военные в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
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После этого, добавил корреспондент, его оперативно доставили к врачам, которые оказали необходимую помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, их жизни вне опасности. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им была оказана необходимая медицинская помощь, а затем доставлены в Москву.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

 

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