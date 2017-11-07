Пострадавшие в Сирии журналисты "Звезды" и НТВ вернулись в Россию

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Раненных в Сирии российских журналистов и военнослужащих международного противоминного центра доставили в Москву. Об этом сообщили в Минобороны.

Медицинский самолет "Скальпель", оборудованный спецмодулями для безопасной перевозки раненых, доставил из Сирии корреспондентов НТВ Илью Ушенина и Тимура Воронова, журналистов телеканала "Звезда" Константина Худолеева, Дмитрия Стародубского и российских военнослужащих Международного противоминного центра на аэродром "Чкаловский" в Московской области.

В понедельник четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих пострадалипри взрыве фугаса в одном из жилых кварталов Дейр-эз-Зора, их жизни вне опасности.

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