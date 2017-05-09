Парад на Красной площади: россияне отметили 72-летие Великой Победы

Всего в торжественном шествии войск приняли участие более 10 тысяч человек. По Красной площади прошли военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, курсанты высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища, и другие.

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34-85, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К". Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевые машины десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Во время Парада были продемонстрированы впервые участвующие в параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.

Запланированная ранее воздушная часть парада из-за плохой погоды была отменена.