Юнармия впервые приняла участие в Параде Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. По Красной площади в Москве в рамках военного парада, посвященного 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, впервые проходит парадный расчет военно-патриотического движения "Юнармия", передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, будет одет в новую форму, которая представляет собой синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета. Раньше все женские расчеты, принимающие участие в Параде Победы, были одеты в форму белого цвета.
Ранее сообщалось, что около 11 тысяч комплектов военной формы сшили предприятия АО "Военторг" и "БТК групп" для участников Парада Победы 9 мая в Москве.
Торжественное шествие войск возглавил командующий парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.
Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция РИА Новости >>