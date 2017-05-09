Юнармия впервые приняла участие в Параде Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. По Красной площади в Москве в рамках военного парада, посвященного 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, впервые проходит парадный расчет военно-патриотического движения "Юнармия", передает корреспондент РИА Новости.

Всего в торжественном шествии войск примут участие более 10 тысяч военнослужащих. Среди них — одетые в новые кителя с воротником-стойкой цвета морской волны военные парадного расчета Общевойсковой академии и парадный расчет Академии ВКС в аналогичной форме с воротником-стойкой синего цвета.

Кроме того, один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, будет одет в новую форму, которая представляет собой синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета. Раньше все женские расчеты, принимающие участие в Параде Победы, были одеты в форму белого цвета.

Ранее сообщалось, что около 11 тысяч комплектов военной формы сшили предприятия АО "Военторг" и "БТК групп" для участников Парада Победы 9 мая в Москве.

Торжественное шествие войск возглавил командующий парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.

Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция РИА Новости >>