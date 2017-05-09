"Арктические" комплексы ПВО впервые проходят по Красной площади

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 на генеральной репетиции военного парада в Москве

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 на генеральной репетиции военного парада в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Новейшие комплексы противовоздушной обороны "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" для Арктики впервые участвуют в Параде Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" представляет собой арктический вариант комплекса "Тор-М2". Он создан на базе гусеничного транспортера ДТ-30 и способен прикрывать воздушное пространство в радиусе не менее 15 километров от средств воздушного нападения противника.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности "Панцирь-СА" оснащен многоканальной системой захвата и сопровождения целей, скорострельными пушками и современными зенитными ракетами, что позволяет комплексу гарантированно уничтожать любые воздушные цели в радиусе 20 километров.

Как ранее заявлял главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, новейшие зенитные комплексы способны выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.

От техники "более южных широт" арктические комплексы на Параде отличает "холодная" северная раскраска.

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